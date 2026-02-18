معرفی ساحل نارگیل کیش؛ تفریحات و بهترین زمان بازدید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ساحل نارگیل یا ساحل درختان نارگیل کیش یکی از سواحل خوش آب و هوا و مناسب برای تفریحات مختلف در کیش است که بی شباهت به ساحل دریای کارائیب نیست! اغلب مسافران با دیدن تصویری از ساحل نارگیل کیش گمان می کنند تصویر متعلق به یکی از جزایر خارج از کشور است اما شما می توانید با رزرو تور کیش به این جزیره بروید و از تفریحات مختلف آن بهره مند شوید. بومی های کیش این ساحل را مانند یک پارک برای گذراندن غروب آفتاب در نظر می گیرند. با ما همراه باشید تا با ساحل نارگیل کیش بیشتر آشنا شویم.

ساحل نارگیل کیش کجاست؟

ساحل درختان نارگیل کیش در بخش شرقی جزیره و در بلوار فردوسی تقاطع خیابان ساحل، پروین اعتصامی قرار گرفته. در مسیر تقاطع ساحل که قرار بگیرید تابلوی ساحل نارگیل کیش به چشمتان خواهد خورد. فاصله ی ساحل تا مرکز شهر ۱۵ دقیقه است و به راحتی می توانید به آن مراجعه کنید. در نتیجه اگر با تور کیش سفر می کنید و مدت زمان محدودی در سفر هستید، می توانید در انتهای روز اول سفر خود در غروب آفتاب به ساحل نارگیل بروید!

ویژگی های ساحل نارگیل کیش

این ساحل با مساحت ۲۰ هزار مترمربعی در دل خود ۲۵۰۰ الی ۳۰۰۰ درخت نارگیل را رشد داده است؛ احتمالا برای شما هم تعجب آور باشد که درختان نارگیل که نیاز به آب و هوای مرطوب و آب بسیار زیاد برای رشد دارند، چگونه در ایران پرورش یافته اند. لازم است بدانید که جزیره کیش و ساحل نارگیل یکی از جزایر بسیار شرجی است که رطوبت مورد نیاز برای درختان را تامین می کند و بارش های فصلی بسیار زیاد نیز عامل رشد درختان است. البته تنوع گیاهی این بخش از جزیره کیش فقط محدود به درختان نارگیل نیست؛ بلکه درختان لور (انجیر معابد) نیز در این ساحل هستند.

امکانات ساحل نارگیل کیش

ساحل نارگیل کیش بسیار مورد توجه مسافران و بومیان قرار گرفته و امکانات رفاهی متناسبی را درخود جای داده. از جمله آن ها می توان به آلاچیق های متعدد، صندلی های ساحلی و پلاژ آقایان که در نزدیکی آن واقع شده اشاره کرد. در روزهای آفتابی سایه درختان نارگیل فضا را زیباتر می کند و نسیمی خنک بین آن ها می پیچد. البته علاوه بر این موارد امکانات تفریحی ساحل نارگیل نیز فراوان است و شما را تا ساعت ها سرگرم می کند.

سرویس بهداشتی، دوش و نیمکت هایی برای نشستن از دیگر امکانات ساحل درختان نارگیل کیش هستند. در این ساحل بوفه، کافی شاپ و رستوران میرمهنا قرار گرفته که برای صرف ناهار و یا میان وعده می توانید به آن ها مراجعه کنید و لازم است بدانید که این رستوران و کافی شاپ مدت زمان زیادی است که در اینجا مشغول به کار هستند و قیمت آن ها کمی بیشتر از سایر رستوران های اطراف است.

تفریحات ساحل نارگیل کیش

تفریحات ساحل نارگیل به دو دسته آبی و غیر آبی تقسیم می شوند که تفریحات غیر آبی آن شامل والیبال ساحلی، پیاده روی در کنار ساحل و دوچرخه سواری می شود. البته آقایان می توانند از خدمات ماساژ نیز بهره مند شوند. تفریحات آبی ساحل نیز شامل جت اسکی، قایق سواری، غواصی و پاراسل می شود که در ادامه به معرفی هر یک می پردازیم.

تفریحات غیر آبی ساحل نارگیل کیش

اگر با کودکان یا سالمندان به ساحل نارگیل آمده اید لازم نیست نگران کسل شدن آن ها باشید! کودکان می توانند با شن و ماسه های ساحل بازی کنند و سازه های ماسه ای خلاقانه بسازند. سالمندان عزیز نیز می توانند در کنار ساحل قدم بزنند و از هوای مطلوب جزیره لذت ببرند.

والیبال ساحلی

والیبال ساحلی نیز یکی از تفریحات غیرآبی جزیره محسوب می شود که مناسب خانواده هایی است که بیش از ۴ نفر هستند. در این ورزش که سخت تر از والیبال معمولی هم هست، توانایی های شما در بازی به چالش کشیده می شود و ساعات خوشی را برایتان می سازد. علاوه بر این می توانید فوتبال و هندبال ساحلی را نیز تجربه کنید.

دوچرخه سواری در ساحل

اگر پیش از مراجعه به ساحل نارگیل دوچرخه دریافت کرده باشید یا با دوچرخه به ساحل رسیده باشید می توانید در مسیر مشخص شده در کنار ساحل دوچرخه سواری کنید و از دیدن بخش های مختلف آن لذت ببرید! پس اگر دوچرخه سواری در کنار دریا را دوست دارید پیشنهاد می کنم پیش از رسیدن به ساحل دوچرخه را دریافت کنید.

تفریحات آبی ساحل نارگیل کیش

تفریحات آبی ساحل نارگیل کیش شامل جت اسکی، قایق ماهیگیری، قایق پدالی و پارویی، سه چرخه آبی، آموزش شنا به صورت تکی و گروهی، امکانات غواصی زیر آب و قایق کف شیشه ای را تجربه کنید.

قایق سواری

قایق سواری در ساحل خلیج فارس می تواند حال و هوای دیگری داشته باشد؛ لذت تجربه انواع قایق ها نظیر قایق کف شیشه ای، قایق پارویی و پدالی و قایق ماهیگیری که می تواند برای تمام افراد خانواده سرگرم کننده باشد. ماهی گیری یا تماشای آبزیان دریا از کف شیشه ای قایق می تواند برای کودکان و حتی بزرگسال نیز هیجان انگیز باشد.

جت اسکی

موج سواری از دیگر تفریحات هیجان انگیز ساحل نارگیل کیش است که انجام آن به صورت فردی یا دو نفره برای خانواده ها امکان پذیر می شود.

غواصی

از دیگر تفریحات ساحل نارگیل می توان به غواصی اشاره کرد که با استفاده از لباس و تجهیزات مخصوص و توسط مربی برای افراد انجام می شود. این تفرح از تفریحات لاکچری و گران قیمت محسوب می شود و دارای محدودیت سنی است که افراد باید در بازه ی حداقل و حداکثر وزن و قد باشند.

سه چرخه آبی

اگر از دوچرخه سواری لذت می برید و البته فوبیای غرق شدن ندارید، سه چرخه آبی می تواند از تفریحات لذتبخش سفرتان باشد؛ لذت رکاب زدن روی آب های زلال خلیج فارس و گشت زدن ساعات خوشی را برایتان خواهد ساخت.

پاراسل

اگر عاشق حس رهایی و پرواز بر فراز دریا هستید، پاراسل گزینه ی مناسبی برای شماست؛ این ورزش که گاهی با چتربازی اشتباه گرفته می شود، به کمک یک قایق به شما اجازه اوج گرفتن و پرواز را می دهد و می توانید چندنفری پاراسل سواری کنید. البته این تفریح از نوع لاکچری و پر هزینه است!

زمان مناسب برای بازدید از ساحل نارگیل کیش

زمان مناسب برای بازدید از ساحل نارگیل کیش بهار است و مخصوصا اول بهار؛ چرا که در این فصل نه خبری از بارش شدید زمستان است و نه آفتاب تند و هوای شرجی تابستان! البته اگر بودجه محدودی در نظر دارید بهتر است بدانید بهار و پاییز از فصل های گران برای سفر به کیش محسوب می شود.

اگر در تابستان به کیش سفر کرده و قصد بازدید از ساحل نارگیل را دارید، مراقب باشید حین راه رفتن و تکیه دادن به درختان نارگیل روی سرتان نیفتد! از آنجا که وزن نارگیل ها زیاد است می تواند منجر به مشکلات جدی شود. زمان مناسب بازدید از ساحل نارگیل در ابتدای روز و یا نزدیک به غروب آفتاب است که نور خورشید اذیتتان نکند و هوا نیز خنک باشد.

نکات ضروری در بازدید از ساحل نارگیل کیش

در بازدید رعایت نکات زیر ضروری است:

همراه داشتن عینک آفتابی، کرم ضد آفتاب، لباس راحتی و خنک، حوله، وسایل شنا

رعایت نظافت و جمع آوری زباله ها

ممنوعیت شنا کردن در مناطق خطرناک

