«درخشش» ایرانی در اوج؛ بازگشت احمدرضا درویش پس از ۱۲ سال به سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، احمدرضا درویش پس از ۱۲ سال دوری از عرصه فیلمسازی، فیلم سینمایی «درخشش» را می‌سازد.

این فیلم که موضوع آن به مقاومت ملت ایران در برابر دشمن متجاوز می پردازد هم‌اکنون در مرحله پیش‌تولید قرار دارد.

فیلم سینمایی «درخشش» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که تهیه‌کنندگی آن را مهدی فرجی برعهده دارد.

احمدرضا درویش از فیلمسازان شاخص سینمای ایران در حوزه سینمای تاریخی و دفاع مقدس به‌شمار می‌رود که در کارنامه او ساخت آثاری چون «کیمیا»، «سرزمین خورشید»، «دوئل» و «رستاخیز» دیده می‌شود.