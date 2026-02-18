۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

«درخشش» ایرانی در اوج؛ بازگشت احمدرضا درویش پس از ۱۲ سال به سینما

«درخشش» ایرانی در اوج؛ بازگشت احمدرضا درویش پس از ۱۲ سال به سینما

احمدرضا درویش پس از ۱۲ سال دوری از فیلمسازی، با فیلم سینمایی «درخشش» که روایتی از مقاومت ملت ایران در برابر تهاجم دشمن به سرزمین ایران است به سینما بازمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، احمدرضا درویش پس از ۱۲ سال دوری از عرصه فیلمسازی، فیلم سینمایی «درخشش» را می‌سازد.

این فیلم که موضوع آن به مقاومت ملت ایران در برابر دشمن متجاوز می پردازد هم‌اکنون در مرحله پیش‌تولید قرار دارد.

فیلم سینمایی «درخشش» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که تهیه‌کنندگی آن را مهدی فرجی برعهده دارد.

احمدرضا درویش از فیلمسازان شاخص سینمای ایران در حوزه سینمای تاریخی و دفاع مقدس به‌شمار می‌رود که در کارنامه او ساخت آثاری چون «کیمیا»، «سرزمین خورشید»، «دوئل» و «رستاخیز» دیده می‌شود.

کد خبر 6752683
آزاده فضلی

