نیاز هزار میلیارد تومانی برای حذف کامل شبکه سیمی برق در لنگرود

کریم سجودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امور برق لنگرود با پنج اداره و بیش از ۷۰ نفر پرسنل در حال خدمت‌رسانی به بیش از ۱۰۰ هزار مشترک و شهروندان محترم است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته چند اولویت اصلی را دنبال کردیم که مهم‌ترین آن نصب ترانسفورماتور برای رفع ضعف ولتاژ در نقاط مختلف شهرستان بود.

وی افزود: امسال برای نخستین‌بار در سطح شهرستان بیش از ۶۰ دستگاه ترانس با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان نصب شد که رکوردی کم‌سابقه در حوزه برق لنگرود محسوب می‌شود.

افزایش فیدرها از ۱۸ به ۲۶ خط تغذیه

رئیس اداره برق لنگرود با اشاره به اینکه این شهرستان در حال حاضر دارای ۱۸ فیدر فعال است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پیش از پیک سال ۱۴۰۵ تعداد هشت فیدر دیگر به شبکه اضافه شود و مجموع فیدرها به ۲۶ خط برسد؛ اقدامی که به معنای رشد ۴۰ درصدی زیرساخت شبکه برق شهرستان است.

سجودی ادامه داد: برای اجرای این طرح بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که تاکنون چهار فیدر در ایام دهه فجر به بهره‌برداری رسیده و وارد مدار شده است. همچنین یک فیدر دومداره دیگر نیز از پست چمخاله با اعتباری حدود ۲۰ میلیارد تومان تا پایان سال وارد مدار خواهد شد.

وی با بیان اینکه توسعه فیدرها موجب کاهش دامنه خاموشی‌های ناخواسته می‌شود، گفت: پیش از این با قطع یک خط، بین ۳۰ تا ۴۰ هزار مشترک تحت تأثیر قرار می‌گرفتند اما با اجرای طرح‌های جدید، این عدد به حدود ۱۵ هزار مشترک کاهش می‌یابد.

کاهش ۵۰ درصدی خاموشی‌های ناخواسته

سجودی با اشاره به موضوع ناترازی تولید و مصرف برق در سطح کشور افزود: بخشی از خاموشی‌ها ناشی از شرایط سراسری است اما در حوزه شهرستان با احداث فیدرهای جدید پیش‌بینی می‌کنیم بیش از ۵۰ درصد خاموشی‌های ناخواسته کاهش یابد.

وی از هوشمندسازی بیش از ۱۰ هزار کنتور در لنگرود خبر داد و گفت: این روند ادامه دارد و تا پایان سال نیز حداقل یک‌هزار و ۵۰۰ کنتور دیگر هوشمند خواهد شد.

رئیس اداره برق لنگرود با بیان اینکه حدود ۴۵ درصد شبکه برق شهرستان به کابل خودنگهدار تبدیل شده است، اظهار کرد: شهر چاف و چمخاله را به عنوان پایلوت «شهر سبز» معرفی و شبکه سیمی آن را به طور کامل به کابل خودنگهدار تبدیل کنیم.

سجودی افزود: برای تبدیل کامل شبکه سیمی شهرستان به کابل خودنگهدار بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و برنامه‌ریزی کرده‌ایم طی سه سال آینده شبکه سیمی شهرستان به صفر برسد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مناطق کم‌برخوردار گفت: در انزلی‌محله پس از سال ها ضعف برق منطقه دانشسرا با اعتبار ۴ میلیارد تومانی جهت احداث خط ۲۰ کیلوولت و نصب یک دستگاه ترانس برنامه ریزی و تاکنون حدود ۶ کیلومتر شبکه سیمی نیز در این محل به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

سجودی ادامه داد: در کاسه‌گرمحله و موبندان نیز طرح‌های احداث خط، نصب ترانس و تکمیل کابل خودنگهدار در حال اجراست تا پیش از پیک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید در درویشانبر نیز بیش از ۲۰ عدد پایه فرسوده تعویض و بیش از ۲ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل گردید.

بهره‌برداری از ۱۷۰ میلیارد تومان پروژه

سجودی با اشاره به پروژه‌های افتتاح‌شده در سال جاری بیان کرد: در هفته دولت بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان و در دهه فجر ۵۳ میلیارد تومان پروژه به بهره‌برداری رسید که مجموع آن به حدود ۱۷۰ میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر این، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه نیز در دست اجراست.

وی میزان مصرف برق شهرستان را در شرایط عادی بین ۶۵ تا ۷۵ مگاوات عنوان کرد و افزود: در پیک تابستان مصرف به بیش از ۱۴۰ مگاوات می‌رسد که به دلیل شرایط اقلیمی و رطوبت بالا، اختلاف مصرف تابستان و زمستان بسیار چشمگیر است.

رئیس اداره برق لنگرود با بیان اینکه تلفات شبکه در این شهرستان زیر ۱۰ درصد و مطابق نرم کشوری است، گفت: در حوزه مقابله با انشعابات غیرمجاز نیز تیم‌های بازرسی فعال هستند و امسال بیش از ۳۰ مورد تخلف کشف و به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از برق با سامانه ۱۲۱ تماس بگیرند.

۴۵ میلیارد تومان مطالبات باقی‌مانده

سجودی با اشاره به وضعیت مطالبات گفت: در سال جاری از میزان فروش انرژی که در شهرستان ثبت شده، تاکنون حدود ۴۵ میلیارد تومان مطالبات باقی مانده است.

وی تأکید کرد: تمامی وجوه دریافتی از محل قبوض برق مجدداً در توسعه و تقویت زیرساخت‌های صنعت برق هزینه می‌شود و از مشترکان درخواست داریم با پرداخت به‌موقع قبوض، ما را در ادامه روند توسعه‌ای شهرستان همراهی کنند.

رئیس اداره برق لنگرود در پایان از شهروندان خواست با مدیریت مصرف، به‌ویژه در ایام پیک تابستان، صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار یاری کنند و گفت: حتی کاهش مصارف کوچک خانگی نیز در مدیریت بار شبکه تأثیرگذار است و مشمول طرح‌های تشویقی خواهد شد.