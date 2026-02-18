تایید نهایی وام بانکی منوط به دریافت پیامک از بانک مرکزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ و در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، از طراحی و پیاده‌سازی سرویس جدیدی تحت عنوان «سرویس شماره پیگیری موقت» (سرویس صفر) در سامانه سمات خبر داد. هدف اصلی این طرح، جلوگیری از ثبت وام به نام افراد بدون اطلاع آن‌ها و ایجاد شفافیت در قراردادهای بانکی است.

نحوه دریافت تاییدیه از مشتری

طبق اعلام بانک مرکزی، روال کار بدین صورت تغییر کرده است که وقتی یک بانک بخواهد به مشتری وامی پرداخت کند، ابتدا باید اطلاعات قرارداد را در سیستم وارد کرده و سرویس جدید را فراخوانی کند. پس از این کار، سامانه سمات (متعلق به بانک مرکزی) مستقیماً و بدون واسطه، پیامکی حاوی اطلاعات کلی وام و یک کد تایید (OTP) را به شماره موبایل مشتری ارسال می‌کند.

این شماره موبایل باید دقیقاً متعلق به خود شخص متقاضی (یا صاحبان امضای مجاز در شرکت‌ها) باشد که از طریق سامانه شاهکار تطبیق داده می‌شود. نهایی شدن قرارداد و صدور شناسه یکتای سمات، مشروط به این است که مشتری پس از خواندن مفاد پیامک، آن را تایید کند.

الزامات قانونی و حقوق مشتری

این اقدام بر اساس بند «ت» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شده است. قانون‌گذار تاکید دارد که متن قرارداد، اقساط پرداخت‌شده و بدهی‌های باقی‌مانده باید همیشه برای مشتری قابل مشاهده باشد و هیچ وامی نباید بدون آگاهی و تایید طرف قرارداد ثبت شود.

البته طبق این بخشنامه، ارسال پیامک تاییدیه تنها زمانی انجام می‌شود که مشتری از نظر کنترل‌های سیستمی (مانند نداشتن چک برگشتی، بدهی معوق یا بدهی مالیاتی) مشکلی نداشته باشد.

مهلت یک‌ماه بانک‌ها برای اجرا

بانک مرکزی به مدیران عامل تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دستور داده است که حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، سیستم‌های خود را به این وب‌سرویس مجهز کنند و آمادگی خود را کتباً اعلام نمایند. محیط آزمایشی این سامانه نیز از تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۴ برای بانک‌ها فعال شده بود.