به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم جدید «شب بلوا» با محوریت حوادث دی‌، به زودی جلوی دوربین می‌رود. نگارش فیلمنامه این اثر توسط ثنا صادقی به پایان رسیده و مراحل پیش تولید به کارگردانی سعید چاری به زودی آغاز می‌شود.

داستان فیلم به چهار ساعت ابتدایی روز ۱۸ دی‌ می‌پردازد؛ زمانی که اینترنت، تلفن و پیامک‌ها در سطح کشور قطع شده بود و روایت کلی فیلم در محیط خیابان‌های تهران جریان دارد.

قرار است در «شب بلوا»، بازیگران چهره و شناخته‌شده به ایفای نقش بپردازند تا تجربه‌ای واقعی و جذاب از این رویدادها ارائه شود.