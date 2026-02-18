  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

آغاز پیش‌تولید فیلم «شب بلوا» درباره حوادث دی‌

پیش‌تولید فیلم «شب بلوا» به کارگردانی سعید چاری و با محور حوادث دی‌ماه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم جدید «شب بلوا» با محوریت حوادث دی‌، به زودی جلوی دوربین می‌رود. نگارش فیلمنامه این اثر توسط ثنا صادقی به پایان رسیده و مراحل پیش تولید به کارگردانی سعید چاری به زودی آغاز می‌شود.

داستان فیلم به چهار ساعت ابتدایی روز ۱۸ دی‌ می‌پردازد؛ زمانی که اینترنت، تلفن و پیامک‌ها در سطح کشور قطع شده بود و روایت کلی فیلم در محیط خیابان‌های تهران جریان دارد.

قرار است در «شب بلوا»، بازیگران چهره و شناخته‌شده به ایفای نقش بپردازند تا تجربه‌ای واقعی و جذاب از این رویدادها ارائه شود.

کد خبر 6752806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها