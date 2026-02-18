به گزارش خبرنگار مهر، زینب زاهدی ظهر چهارشنبه در دومین رویداد رسانه ای ۲۴ ساعته طنین که روایت گر زنان موفق است، گفت: با ایجاد خیمهگاه و پایگاه فرهنگی، به نوجوانان و دختران جوان فرصت تجربه دوستی، آموزشی و معنوی را فراهم می کنم.
او با ایجاد محیطی گرم و حمایتگر، به بسیاری از خانوادهها و جوانان در مسیر زندگی کمک کرده است.
ایجاد فضایی برای نوجوانان
زینب زاهدی میگوید: یک پسر نوجوان در روز شهادت حضرت زهرا (س)، دلنوشتهای از شهدا نوشت و بین مردم پخش کرد تا دختران را به خیمهگاه ما دعوت کند.
وی می افزاید: یکی از دخترانی که با وضع نامناسب وارد مجلس شد، بعد از حضور در مراسم گریه کرد و حالا جزو دختران فعال مجموعه ماست.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با دختران دوست هستم، آنها من را مادر دوم خود میدانند، حتی در گوشیهایشان مرا مامان جون صدا میکنند و این رابطه صمیمی باعث میشود فعالیتهای فرهنگی و مذهبی با موفقیت بیشتری پیش برود.
مشاوره و حمایت خانوادهها
وی درباره فعالیتهای مشاورهای مجموعه میگوید: ما مشاوره خانواده، تحصیلی و حقوقی ارائه میکنیم و در بحث طلاق، خانوادههای زیادی را به زندگی بازگرداندیم و با وجود سختیها و کمبود حمایت، خودم دست به کار شدم و این خیمهگاه را راهاندازی کردم.
زاهدی ادامه داد: هزینههای حسینیه و خیمهگاه با کمک صندوقهای قرضالحسنه و فروشگاههای موسسه تأمین میشود وحتی به دخترانی که مشکلات مالی دارند، کمک میکنیم تا در فعالیتها شرکت کنند.
نشاط اجتماعی و تفریح
وی میگوید: جوانان نیاز به نشاط اجتماعی و فرصت برای تفریح دارند و ماهانه دورهمی، رفتن به آبشار، سفر مشهد و کربلا و فعالیتهای خلاقانه مثل درست کردن تسبیح برگزار میکنیم و این فعالیتها باعث ایجاد دوستانه و اعتماد بین اعضا میشود.
او اضافه کرد: بسیاری از دختران میگویند فکر میکردیم هیئت جای ترسناکی است، اما حالا آن را محیطی دوستانه و حمایتگر میبینند.
برنامههای آینده
این فعال فرهنگی گفت: در ماه مبارک رمضان، برنامههای ویژهای مانند پخت سحری، افطاری، مراسم مادر و دختر و ازدواج آسان برگزار میکنیم. هدف ما ایجاد محیطی گرم و صمیمی برای رشد معنوی و اجتماعی نوجوانان است.
دغدغههای شخصی
زاهدی درباره چالشهای راهاندازی این مجموعه بیان کرد: راهاندازی و اداره خیمهگاه با سختیهای زیادی همراه بود، اما با اعتماد به خدا و تلاش خودم، توانستیم فضایی امن و دوستانه برای دختران ایجاد کنیم.
