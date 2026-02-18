به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مرادیان پیش از ظهر چهارشنبه در دومین رویداد ۲۴ ساعته رسانه‌ای بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد، درباره فعالیت‌های فرهنگی خود برای جذب نوجوانان به هیئت و ایجاد فضای دوستانه و مشاوره‌ای توضیح داد.

این فعال فرهنگی گفت: یکی از فعالیت‌های جالب نوجوانان ما در ایام شهادت حضرت زهرا (س)، نوشتن دلنوشته‌هایی از شهدا و پخش آن‌ها بین مردم بود زیرا حتی دخترانی که کمتر مذهبی بودند، دعوت شدند تا در خیمه‌گاه حضور پیدا کنند حتی یکی از دختران با وضعیت نامناسب وارد شد و پس از شرکت در روضه گریست و اکنون یکی از فعالان مجموعه ماست.

حس مادرانه و مشاوره به دختران

مرادیان درباره شیوه ارتباط با دختران افزود: با دختران مثل مادر برخورد می‌کنم، آن‌ها من را مادر دوم خود می‌دانند و حتی در گوشی‌هایشان با نام مامان جون یا مادر صدا می‌کنند زیرا ما در مجموعه مشاوره‌های خانواده، تحصیلی و حقوقی ارائه می‌کنیم و بسیاری از خانواده‌ها با کمک ما مسیر زندگی خود را اصلاح کردند.

تلاش و مدیریت مالی خیمه‌گاه

وی درباره تأمین هزینه‌های هیئت گفت: برای خیمه‌گاه حضرت رقیه (س)، دویست و پنجاه میلیون تومان وام دریافت کردم و ماهیانه ۹ میلیون تومان کرایه پرداخت می‌کنم.

این طلبه تاکید کرد: با صندوق قرض‌الحسنه و فروشگاه موسسه، هزینه‌های هیئت و پایگاه تأمین می‌شود و حتی به دختران مستعد کمک مالی می‌کنیم تا در فعالیت‌ها شرکت کنند.

نشاط اجتماعی و گردشگری

مرادیان بیان کرد: «هر سال دختران را به مشهد و کربلا می‌بریم و در پارک و آبشار دورهمی برگزار می‌کنیم. این نشاط اجتماعی باعث می‌شود دختران با دید دوستانه به هیئت نگاه کنند و فعالیت‌ها را با انگیزه ادامه دهند.»

برنامه‌های ماه رمضان

او درباره برنامه‌های آینده افزود: «برای ماه مبارک رمضان، مراسم سحری و شب‌های قدر داریم. همچنین هر دوشنبه افطاری و جلسات مادر و دختر برگزار می‌کنیم. در این برنامه‌ها، هم شادی و هم عزاداری تجربه می‌شود و دختران همراه خانواده خود هستند.

پاسخ به چالش‌های مدیریتی

مرادیان در پاسخ به سوالی درباره موانع مدیریتی و وضعیت متأهلی خود گفت: فعالیت‌هایم هرگز به دلیل وضعیت شخصی آسیب ندیده و با تلاش و حمایت دختران و دوستان، همه موانع را پشت سر گذاشته‌ایم.

وی یادآور شد: این خیمه‌گاه با ترکیبی از آموزش مذهبی، مشاوره، فعالیت‌های اجتماعی و حمایت مالی، نمونه‌ای از تلاش برای جذب نوجوانان و ایجاد محیطی امن و صمیمی برای دختران در استان کهگیلویه و بویراحمد است.