به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر آذر صبح چهارشنبه در آیین تحویل خودروهای شهرداری‌های چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برای تأمین این ماشین‌آلات به ۴۳ شهرداری استان بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی با اشاره به جمعیت حدود ۶۰۰ هزار نفری شهرهای استان، افزود: ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نیازمند تجهیز شهرداری‌ها به ماشین‌آلات، ادوات و نیروی انسانی است.

معاون استاندار ادامه داد: در یک‌سال اخیر ۲۷ هزار میلیارد ریال اعتبار استانی و ملی به شهرداری‌های چهارمحال و بختیاری تخصیص یافته که از این میزان ۱۸ هزار میلیارد ریال در سال جاری پرداخت شده است.

آذر همچنین از تخصیص حدود ۱۵ هزار تن قیر رایگان به شهرداری‌های استان خبر داد و گفت: تأمین ۱۹۶ نیروی انسانی برای شهرداری‌ها در حال پیگیری است و مراحل نهایی دریافت مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور طی می‌شود.

وی افزود: در همین مدت ۳۵ نیروی انسانی برای آتش‌نشانی‌های شهرداری‌های استان جذب شده و مجوز به‌کارگیری ۳۱ آتش‌نشان دیگر نیز صادر شده که در مرحله ثبت‌نام و برگزاری آزمون قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشکلات درآمدی شهرداری‌ها تأکید کرد: کمک‌های دولتی نباید شهرداری‌ها را از ایجاد درآمدهای پایدار غافل کند و همه شهرداری‌های استان موظفند این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

وی به معضل پسماند در استان اشاره کرد و گفت: دفن غیربهداشتی پسماند با توجه به وجود منابع آبی و دشت‌های کم‌عمق، خطر آلودگی آب‌های زیرزمینی را به‌دنبال دارد.

آذر خاطرنشان کرد: احداث کارخانه پسماند و بازیافت در شهرکرد در حال تکمیل است و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد؛ همچنین ایجاد چهار تا پنج سایت پسماند و بازیافت دیگر برای سایر شهرستان‌های استان در دستور کار قرار دارد.