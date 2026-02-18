گسترش همکاری‌ تهران و دهلی نو در حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در دیدار با جیتین پراساد، با تاکید بر اینکه امروز هند یکی از قطب‌های اصلی نرم‌افزاری جهان به شمار می‌رود گفت: هند کشوری بزرگ و قدرتمند است که توانسته ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و امنیت سایبری ایجاد و به جهان صادر کند.

وزیر ارتباطات ایران با اشاره به توانمندی‌های علمی و انسانی کشورمان افزود: ایران نیز با برخورداری از زیرساخت‌های قوی انسانی و علمی، گام‌های مهمی در توسعه فناوری‌های نوین برداشته است و همکاری فناورانه میان ایران و هند، با توجه به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فعلی دو کشور، می‌تواند به شکل‌گیری یک قطب قدرت دیجیتال در منطقه منجر شود.

توسعه مدل‌های زبانی بزرگ؛ محور همکاری ایران و هند

وی توسعه تعاملات بخش خصوصی دو کشور را از اولویت‌های اصلی برشمرد و گفت: علاقه‌مند هستیم در حوزه‌هایی همچون توسعه مدل‌های زبانی بزرگ بومی (LLM)، ایجاد پلتفرم‌های مشترک هوش مصنوعی در بخش کشاورزی، و همچنین تأسیس مراکز نوآوری برای به‌کارگیری هوش مصنوعی در حوزه های مختلف، همکاری‌های عملیاتی را آغاز کنیم.

وزیر ارتباطات همچنین با تأکید بر اهمیت امنیت زیرساخت‌های حیاتی داده در سال‌های پیش‌رو، آمادگی ایران را برای تبادل تجربیات در حوزه تهدیدات سایبری، مقابله با بدافزارهای نوظهور و تقویت امنیت زیرساخت‌های مالی اعلام کرد و از ظرفیت هند در آموزش نیروی انسانی متخصص به‌عنوان یک فرصت مهم یاد کرد.

هاشمی در ادامه، با اشاره به میزبانی دوره‌ای هند از سازمان بریکس، این چارچوب را بستری مهم برای تحقق نظم نوین دیجیتال مبتنی بر احترام به حاکمیت ملی کشورهای در حال توسعه دانست و آمادگی ایران را برای هم‌افزایی و همکاری نزدیک در این چارچوب اعلام کرد.

وی همچنین پیشنهادهایی از جمله ایجاد صندوق مشترک حمایت از استارتاپ‌های ایرانی و هندی، برگزاری رویدادهای مشترک فناورانه، برنامه‌های تبادل استعداد، تخصیص زون‌های ویژه در پارک‌های فناوری دو کشور و تسهیل صدور «ویزای فناوری» برای متخصصان IT را به‌عنوان مسیرهای عملی توسعه همکاری‌ها مطرح کرد.

اعلام آمادگی هند برای انتقال تجربیات

جیتین پراساد، وزیر فناوری اطلاعات و الکترونیک هند نیز در این در این دیدار ضمن استقبال از سفر وزیر ارتباطات ایران و با تاکید بر گسترش همکارهای دو کشور اعلام کرد که هند آماده است تجربیات خود در حوزه هوش مصنوعی، امنیت سایبری و آموزش نیروی انسانی متخصص را با ایران به اشتراک بگذارد و همکاری عملیاتی در پروژه‌های مشترک فناوری را آغاز کند.

وی همچنین تاکید کرد: ایجاد مراکز نوآوری مشترک و برنامه‌های تبادل متخصصان می‌تواند شتاب توسعه فناوری در هر دو کشور را افزایش دهد و به تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و ارتقای امنیت داده‌ها کمک کند.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب برنامه توسعه «دیپلماسی فناوری» و به‌منظور شرکت در اجلاس جهانی «تأثیر هوش مصنوعی ۲۰۲۶» به دهلی‌نو سفر کرد تا ضمن معرفی ظرفیت‌های ایران در حوزه هوش مصنوعی، زمینه توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در این عرصه را پیگیری کند.

اجلاس «India AI Impact Summit ۲۰۲۶» با حضور بیش از ۱۱۰ کشور، ۳۰ سازمان بین‌المللی و ۴۵ هیئت در سطح وزارتی حضور دارند از ۱۶ تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ در مرکز همایش‌های «Bharat Mandapam» دهلی‌نو برگزار می‌شود.