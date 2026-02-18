حجت‌الاسلام سیدنورالله افشار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانک‌های استان در پرداخت وام‌های معرفی شده توسط کمیته امداد همکاری لازم را نداشتند.

وی افزود: این وضعیت باعث شد که کهگیلویه و بویراحمد رتبه آخر پرداخت وام‌های اشتغال در کشور را کسب کند.

امام جمعه چرام به اهمیت محرومیت‌زدایی اشاره و تصریح کرد: نهادهایی مانند کمیته امداد نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند، اما بانک‌ها باید همکاری بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد جویای کار به دلیل این مشکلات مجبور شدند برنامه‌های شغلی خود را به سال آینده موکول کنند که موجب افزایش فقر می‌شود.

حجت الاسلام افشار با بیان اینکه در سال جاری ایجاد سه هزار و ۶۰۰ شغل با اعتبار ۶۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد، ادامه داد: از این میزان، ۴۵۰ میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی شده، اما تا بهمن‌ماه تنها ۸۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی در پایان تاکید کرد: بدون همکاری جدی بانک‌ها، برنامه‌های محرومیت‌زدایی و اشتغال در استان به شکل مطلوب اجرایی نمی‌شود.