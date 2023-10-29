پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به مددجویان ایلامی در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی صبح یکشنبه در دیدار با استاندار ایلام با ارائه گزارشی از خدمات این نهاد گفت: در زمینه اشتغال زایی هم اکنون بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان پرونده مددجویی در بانک‌ها در انتظار اختصاص و پرداخت تسهیلات هستند.

وی افزود: از این میزان پرونده نیمی از آنها در بانک ملی و رسالت بوده که با اینکه پرداخت تسهیلات در بانک ملی وضعیت مناسبی دارد اما در بانک رسالت و برخی دیگر از بانک‌ها نیز وضعیت پرداخت تسهیلات گره خورده است.

وی با بیان اینکه با مشارکت بانک ملی تعداد ۶۰۰ طرح اشتغال خانگی نیروگاه‌های خورشیدی برای مددجویان استان امسال اجرایی می‌شود گفت: خوشبختانه بانک ملی در این زمینه همکاری خوبی دارد.

مرادی ادامه داد: در زمینه ساخت و تأمین مسکن مددجویان نیز خوشبختانه امداد ایلام در بین استان‌های دیگر پیشتاز است.

استاندار ایلام نیز اظهار کرد: اقدامات خوب کمیته امداد در عرصه محرومیت زدایی نوید بخش آینده‌ای خوب برای مددجویان و نیازمندان در استان است.

حسن بهرام نیا بیان کرد: با اقدامات و برنامه‌های خوب کمیته امداد در خدمت به نیازمندان استان انتظار می‌رود که در پایان سال بخشی از نتایج خوب و امیدوارکننده اینگونه اقدامات را شاهد باشیم. کمیته امداد استان در سطح ملی از کارکنان توانمندی برخوردار بوده که عمده موفقیت‌های این نهاد متأثر از این نیروهای خوب و توانمند است.