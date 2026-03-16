به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا حاجی کریم رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران طی نامه‌ای به هامانت کاسان رئیس انجمن بین‌المللی آب (IWA) درباره آسیب‌های زیرساخت‌های آب در جنگ منطقه‌ای هشدار داد. در این نامه خطاب به رئیس انجمن بین المللی آب آمده است:

رئیس انجمن بین‌المللی آب (IWA

عالیجناب

اینجانب افتخار دارم به نمایندگی از فدراسیون صنعت آب ایران، به منظور جلب توجه جنابعالی به گزارش‌های اخیر درباره آسیب واردشده به زیرساخت‌های غیرنظامی آب در جریان جنگ جاری در منطقه، و نیز برجسته ساختن پیامدهای انسانی ناشی از چنین رخدادهایی، این نامه را خدمتتان تقدیم کنم.

فدراسیون صنعت آب ایران یک نهاد حرفه‌ای و غیردولتی چتری است که بخش قابل توجهی از ظرفیت فنی، صنعتی و نهادی بخش آب کشور را نمایندگی می‌کند. این فدراسیون از طریق انجمن‌های عضو خود، نماینده بیش از ۱۵ هزار شرکت پیمانکاری، بیش از یک هزار شرکت مهندسین مشاور، و شبکه گسترده‌ای از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان فناوری فعال در حوزه‌های تأمین آب، مدیریت فاضلاب، شیرین‌سازی آب و سایر زیرساخت‌های مرتبط است. افزون بر این، فدراسیون مجموعه‌ای گسترده از سازمان‌های علمی، حرفه‌ای، کارفرمایی و پژوهشی غیردولتی فعال در حوزه منابع آب و خدمات آب را گرد هم آورده و بدین ترتیب بستری جامع و حرفه‌ای برای جامعه آب کشور فراهم آورده است.

بر اساس گزارش‌های موجود، برخی تأسیسات متعلق به سامانه‌های محلی تأمین آب شرب—از جمله یک واحد آب‌شیرین‌کن در قشم، یک ایستگاه پمپاژ آب در خرم‌آباد و یک مخزن ذخیره آب شهری در خمین—در جریان درگیری‌های اخیر آسیب دیده‌اند. این تأسیسات از اجزای حیاتی سامانه‌های آب شهری و منطقه‌ای به شمار می‌روند و نقشی اساسی در تضمین دسترسی پایدار جوامع به آب آشامیدنی سالم ایفا می‌کنند.

در سراسر بخش جهانی آب، تاب‌آوری و تداوم خدمات آب به‌طور گسترده به‌عنوان ارکان بنیادین امنیت آب شناخته می‌شوند. آسیب یا اختلال در زیرساخت‌های آب می‌تواند پیامدهای فوری و گسترده‌ای برای سلامت عمومی، بهداشت و پایداری خدمات حیاتی شهری به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایط بحران که جوامع در آسیب‌پذیرترین وضعیت خود قرار دارند.

انجمن بین‌المللی آب (International Water Association) طی سال‌های متمادی نقشی محوری در پیشبرد مدیریت پایدار آب شهری، توسعه شرکت‌های خدمات آب تاب‌آور، و شکل‌دهی به آینده سامانه‌های آب در سطح جهان ایفا کرده است. این انجمن در راستای تحقق هدف ششم توسعه پایدار (SDG 6) ، از طریق شبکه بین‌المللی، پلتفرم‌های دانشی و تبادلات حرفه‌ای خود، سهم قابل توجهی در تقویت ظرفیت شرکت‌های خدمات آب و متخصصان این حوزه برای ارائه خدمات آب پایدار و قابل اتکایی داشته است.

در این چارچوب، و در راستای اصول بشردوستانه بین‌المللی که بر ضرورت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، از جمله سامانه‌های آب، تأکید دارند، امید داریم اهمیت صیانت از تأسیسات آب و حفظ پایداری خدمات اساسی آب همچنان در گفت‌وگوهای جهانی، برنامه‌های فنی و ابتکارات همکاری انجمن بین‌المللی آب مورد توجه قرار گیرد.

حفاظت از زیرساخت‌هایی که جوامع به آن‌ها وابسته‌اند و تقویت تاب‌آوری شرکت‌های خدمات آب، از عناصر حیاتی در پیشبرد امنیت آب و توسعه پایدار در سراسر جهان به شمار می‌روند.

از رهبری مستمر انجمن بین‌المللی آب در ترویج خدمات آب تاب‌آور، پایدار و فراگیر برای همگان صمیمانه قدردانی می‌کنیم.