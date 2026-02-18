۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

اردوغان: مشکلات میان ایران و آمریکا از راه گفتگو حل شود

رئیس جمهور ترکیه ضمن مخالفت شدید این کشور با اقدام نظامی آمریکا علیه ایران تاکید کرد: ما خواستار حل مشکلات میان ایران و آمریکا از راه گفتگو هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد: حمله به ایران به نفع هیچ طرفی نیست و ما به طرف آمریکایی گفته ایم که مخالف دخالت نظامی علیه ایران هستیم.

وی افزود: ما خواستار حل مشکلات میان ایران و آمریکا از راه گفتگو هستیم و در بالاترین سطح با هر دو کشور در ارتباط و رایزنی هستیم.

رئیس جمهور ترکیه درباره غزه نیز گفت: امیدواریم که شورای صلح به ثبات و آتش بس دائمی در غزه منجر شود.

درباره سوریه نیز تاکید کرد: ما گامهای ادغام قسد در سوریه را به دقت زیر نظر داریم و پیشنهادهای لازم برای اجرای این توافق را ارائه می دهیم.

اردوغان در ادامه گفت: امیدواریم همه بدانند که از معادله امنیتی محکم اروپایی بدون حضور ترکیه نمی توان سخن گفت. ترکیه کمک‌های مثبت زیادی به اتحادیه اروپا خواهد کرد.

    IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      مخالفت می کند بخاطر اینکه مطمئن نیست آمریکا ایران را شکست بدهد

