راستگو: آب بحران اصلی درمیان؛ ۴۰ درصد حجم برداشتی هدر می رود

حجت الاسلام والمسلمین محمد راستگو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی در شهرستان درمیان بحث تنش‌های آبی است.



وی با اشاره به اینکه این چالش در فصل تابستان و مناسبت‌ها شدت بیش‌تری می‌گیرد، مطرح کرد: بخش اصلی این مشکل نیز به فرسودگی لوله‌ها باز می‌گردد.



امام جمعه شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی اضافه کرد: طبق بررسی‌های انجام شده توسط شرکت آبفا و آب منطقه‌ای شهرستان درمیان، ۴۰ درصد آبی که از چاه‌ها استخراج می‌شود، به دلیل فرسودگی شبکه انتقال هدر می‌رود.



وی با بیان اینکه در راستای رفع مشکلات آبی شهرستان، ترمیم شبکه انتقال آب شهرستان یک پروژه واجب و فوری است، عنوان کرد: نهاد امام جمعه شهرستان برای حل این مشکل پیگیری‌هایی از مجموعه‌های دولتی داشته است ولی این چالش همچنان پابرجا است.



راستگو تاکید کرد: باتوجه به اینکه این فرسودگی در تمام خطوط انتقال شهرستان وجود دارد، پروژه ترمیم لوله‌ها یک پروژه عظیم است و نیازمند اهتمام ویژه خواهد بود.



وی ادامه داد: اگرچه در شهرستان مشکل کمبود آب داریم ولی در برخی از نقاط شهرستان، هر روز بر اثر فرونشست چاه‌ها و یا ترکیدن لوله‌ها شاهد هدر رفت آب هستیم که به علت کمبود نیرو، رسیدگی به این نقاط حادثه دیده با تاخیر بسیار زیاد انجام می‌شود.



امام جمعه شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شهرستان درمیان یکی از شهرستان‌های اصلی در تامین و تولید گوشت سفید در کشور است، خاطرنشان کرد: معضل کم‌آبی برای واحدهای مرغ‌داری نیز وجود دارد به گونه‌ای که در سال‌های اخیر شاهد تعطیل شدن بسیاری از این واحدها بوده‌ایم.



وی درپایان تاکید کرد: اهالی شهر و روستاهای شهرستان درمیان برای حل این مشکل آمادگی همکاری و همیاری دارند و تنها نیازمند ورود جدی بخش دولتی هستیم.