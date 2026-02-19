به گزارش خبرگزاری مهر،‌ همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان،‌جدیدترین کتاب حجت‌الاسلام مسعود عالی با عنوان «از پدر؛ شرح نامه سی‌ویکم نهج‌البلاغه» که جلد اول از مجموعه شرح این خطبه است، در ۲۱۴ صفحه و از سوی دفتر نشر معارف به چاپ رسیده است. این اثر، بخشی از سخنرانی‌های سلسله استاد برجسته معارف اسلامی است که ویژگی‌های جوان موفق را بر اساس نامه سی‌ویکم امیرالمؤمنین علی (ع) تبیین می‌کند و ادامه شرح نامه در جلدهای منتشر خواهد شد.

نامه سی‌ویکم نهج‌البلاغه، دومین نامه طولانی امام علی (ع) است که در بازگشت از جنگ صفین، در منطقه‌ای به نام «حاضرین»، خطاب به امام حسن مجتبی (ع) نوشته شده است. از این نامه برمی‌آید که حضرت، مانند پدری در آستانه مرگ، با فرزندی جوان و در حال تجربه‌اندوزی سخن می‌گوید. حجت‌الاسلام عالی در این جلد، بخشی از نامه را به مثابه نصیحت «پدری نمادین به فرزندی نمادین» تفسیر کرده و آن را از مقام عصمت، برای هر جوان مؤمنی می‌تواند بهره‌برداری کند. ادامه در مجلدات آتی تفسیر ارائه می‌شود.

کتاب با زبانی روان و ساختارمند، بندهای ابتدایی نامه را شرح می‌دهد و مفاهیم آن را ذیل «ویژگی‌های جوان موفق» دسته بندی می‌کند. موضوعاتی چون خودسازی اخلاقی، واقع‌بینی، مدیریت فرصت‌های جوانی، مسئولیت اجتماعی و تأمل در نهایت در دنیا، از محورهای اصلی این جلد ۲۱۴ هستند و در جلدهای بعدی خواهند یافت. نویسنده نهج‌البلاغه نه تنها متن تاریخی، بلکه راهنمای عملی برای جوانان امروز است که با چالش‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

این مجموعه می‌تواند گزینه مناسبی برای مطالعه در میان معارف و دغدغه‌های نسل جوان باشد. جوانانی که به دنبال الگویی برای موفقیت دنیوی و اخروی می‌گردند، در کتاب «از پدر» و جلدهای بعدی پاسخ پرسش‌های خود را می‌یابند. انتشار آن، نویدبخش احیای کتاب شریف نهج البلاغه در زندگی روزمره است که این احیا، دغدغه مقام معظم رهبری می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند جلد اول را از کتابفروشی‌های معتبر و یا تارنمای نشر معارف تهیه کنند.