پرستش: طرح «نذر آب ۸» در روستای رودبارسرا رضوانشهر اجرا می شود

بهزاد پرستش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ملی «نذر آب ۸» با هدف حمایت از مناطق کمبرخوردار و ارتقای شاخصهای بهداشتی و معیشتی، در روستای رودبارسرا از توابع شهرستان رضوانشهر اجرا شد.
وی افزود: در قالب این طرح، یک دستگاه منبع ذخیره آب به ظرفیت ۴۵ هزار لیتر با هدف بهبود فشار آب و رفع بخشی از مشکلات تأمین آب شرب منطقه اهدا و نصب شد که این اقدام نقش مؤثری در افزایش دسترسی پایدار اهالی به آب خواهد داشت.
پرستش ادامه داد: همزمان با اجرای این طرح، کاروان سلامت با حضور پزشکان و کادر درمانی در روستا مستقر شد و خدمات ویزیت رایگان، پایش سلامت و توزیع داروی رایگان میان اهالی ارائه گردید. این برنامه با همکاری ارزشمند بیمارستان شهدای رضوانشهر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان رضوانشهر برگزار شد.
وی گفت: اجرای طرح «نذر آب ۸» به همت جمعیت هلال احمر استان گیلان و جمعیت هلال احمر شهرستان رضوانشهر و با مشارکت و همکاری شایسته دهیاری و شورای اسلامی روستای رودبارسرا انجام گرفت که بدینوسیله از همراهی و تعامل سازنده آنان صمیمانه تقدیر و تشکر میشود.
معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر گیلان اضافه کرد: جمعیت هلال احمر با تداوم اجرای طرحهای بشردوستانه و سلامتمحور، همواره در مسیر کاهش آلام انسانی و خدمترسانی بیمنت به مردم گام برمیدارد.
