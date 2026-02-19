۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

پرستش: طرح «نذر آب ۸» در روستای رودبارسرا رضوانشهر اجرا می شود

رشت- معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر گیلان از نصب منبع ۴۵ هزار لیتری آب در رودبارسرا با اجرای طرح «نذر آب ۸» در شهرستان رضوانشهر خبر داد.

بهزاد پرستش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ملی «نذر آب ۸» با هدف حمایت از مناطق کم‌برخوردار و ارتقای شاخص‌های بهداشتی و معیشتی، در روستای رودبارسرا از توابع شهرستان رضوانشهر اجرا شد.

وی افزود: در قالب این طرح، یک دستگاه منبع ذخیره آب به ظرفیت ۴۵ هزار لیتر با هدف بهبود فشار آب و رفع بخشی از مشکلات تأمین آب شرب منطقه اهدا و نصب شد که این اقدام نقش مؤثری در افزایش دسترسی پایدار اهالی به آب خواهد داشت.

پرستش ادامه داد: همزمان با اجرای این طرح، کاروان سلامت با حضور پزشکان و کادر درمانی در روستا مستقر شد و خدمات ویزیت رایگان، پایش سلامت و توزیع داروی رایگان میان اهالی ارائه گردید. این برنامه با همکاری ارزشمند بیمارستان شهدای رضوانشهر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان رضوانشهر برگزار شد.

وی گفت: اجرای طرح «نذر آب ۸» به همت جمعیت هلال احمر استان گیلان و جمعیت هلال احمر شهرستان رضوانشهر و با مشارکت و همکاری شایسته دهیاری و شورای اسلامی روستای رودبارسرا انجام گرفت که بدین‌وسیله از همراهی و تعامل سازنده آنان صمیمانه تقدیر و تشکر می‌شود.

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر گیلان اضافه کرد: جمعیت هلال احمر با تداوم اجرای طرح‌های بشردوستانه و سلامت‌محور، همواره در مسیر کاهش آلام انسانی و خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم گام برمی‌دارد.

