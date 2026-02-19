خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سجاد صفری: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، حال‌وهوای معنوی در آذربایجان شرقی پررنگ‌تر شده و نهادهای فرهنگی از جمله اداره‌کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی و اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با برنامه‌ریزی گسترده، بستر اجرای برنامه‌های قرآنی، فرهنگی و اجتماعی را در بقاع متبرکه و مدارس فراهم کرده‌اند؛ اقداماتی که با هدف تقویت معنویت، انس با قرآن و ترویج فرهنگ همدلی در سطح استان دنبال می‌شود.

اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی با تدارک طرح‌ها و برنامه‌های متنوع، فضای استان را برای بهره‌برداری معنوی روزه داران، انس با قرآن و همدلی اجتماعی مهیا کرده‌اند.

اجرای طرح ضیافت الهی در بیش از ۶۰ بقاع متبرکه

حجت‌الاسلام والمسلمین سید شهاب‌الدین حسینی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای گسترده طرح ضیافت الهی در بیش از ۶۰ بقعه متبرکه استان در ایام ماه رمضان خبر داد و گفت: در قالب این طرح، بیش از ۱۰۰ مبلغ بومی و اعزامی و ۵ مفسر قرآن کریم در بقاع متبرکه به تبیین معارف دینی و تفسیر قرآن کریم خواهند پرداخت.

وی افزود: مراسم جزءخوانی قرآن کریم در بیش از ۶۰ بقعه و اغلب مساجد استان برگزار خواهد شد و در ۳۰ بقعه متبرکه نیز برنامه افطاری ساده با محوریت مشارکت مردمی و خیرین به‌منظور ترویج فرهنگ انفاق اجرا می‌شود.

او به برگزاری برنامه‌های ویژه در بقاع شاخص استان چون آستان مقدس امامزاده سید حمزه (ع)، امامزاده سید محمد کججانی (ع)، امامزادگان رحیمه و حلیمه خاتون (س) و عارف بالله شاه حسین ولی اشاره کرد و گفت: مراسم شب‌های احیا، مناجات‌خوانی در پنج بقعه شاخص، و اجرای طرح قرار دوازدهم در آستان امامزاده سید ابراهیم از جمله برنامه‌های شاخص این طرح است.

به گفته وی، همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع)، بسته‌های معیشتی میان خانواده‌های نیازمند توزیع خواهد شد و مراسم باشکوه نماز عید فطر نیز در تمامی بقاع متبرکه استان اقامه می‌شود.

او هدف از اجرای این طرح را تقویت روحیه معنویت، انس با قرآن و ترویج فرهنگ وقف و احسان در جامعه عنوان کرد.

اجرای طرح نهضت زندگی با آیه‌ها در مدارس

در همین راستا، محمد صادق‌زاده، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تدوین و اجرای مجموعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی-معنوی در مدارس همزمان با ماه رمضان خبر داد.

وی اظهار داشت: برنامه‌های جزءخوانی قرآن کریم با محوریت مراکز دارالقرآن در سطح شهرها برگزار می‌شود؛ به گونه‌ای که برخی مراکز به صورت مستقل در مساجد محل خود و برخی دیگر در همکاری با مصلاها یا مساجد جامع شهرها اقدام به برگزاری خواهند کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی افزود: طرح نهضت زندگی با آیه‌ها به عنوان برنامه محوری قرآنی همه دستگاه‌ها در دو بخش دانش‌آموزی و فرهنگیان اجرا می‌شود. در بخش فرهنگیان، دوره‌های ضمن خدمت از طریق سامانه LTMS برگزار خواهد شد و در بخش دانش‌آموزی نیز پویش‌های قرآنی از طریق صدا و سیما و مدارس در سطح گسترده اجرا می‌گردد.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری افطاری روزه‌اولی‌ها در بازه ۱۵ تا ۲۱ ماه رمضان خبر داد و گفت: مدارس غیردولتی، استعدادهای درخشان، شاهد و هیئت امنایی نیز در این طرح مشارکت خواهند داشت.

به گفته صادق‌زاده، برگزاری بزرگ‌ترین محفل انس با قرآن دانش‌آموزان استان به‌صورت هم‌زمان با سراسر کشور در یکی از روزهای ماه مبارک از دیگر برنامه‌های شاخص آموزش و پرورش است.

او افزود: با توجه به همزمانی ماه رمضان با هفته امور تربیتی، برنامه‌های متنوعی برای تجلیل از مربیان پرورشی، مشاوران مدارس، دبیران درس تفکر و زندگی و خانواده‌های شهدای امور تربیتی در سطح استان پیش‌بینی شده که از ابتدای تا نیمه اسفندماه در مناطق مختلف استان برگزار خواهد شد.

بدین ترتیب، رمضان امسال در آذربایجان شرقی با محوریت دو نهاد مؤثر فرهنگی (اداره‌کل اوقاف و آموزش و پرورش) به کانونی از معنویت، عبادت و همبستگی اجتماعی تبدیل می‌شود؛ ماهی که در کنار قرائت قرآن و نیایش، فرصتی برای ارتقای فرهنگ وقف، احسان و همدلی در جامعه فراهم می‌سازد.