به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان گفت: به عنوان عضو کوچکی از دولت از همه مدیران در دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌خواهم در افزایش رضایتمندی مردم، ایجاد امید و تقویت همبستگی ملی نقش‌آفرین باشند.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم افزود: اگر ما مدیران این سرزمین بر صندلی‌های مسئولیت درست و حرفه‌ای رفتار کنیم و بر مبنای مطالبات دکتر پزشکیان حرکت کنیم؛ هیچ‌گاه مردم را دلسرد نخواهیم کرد.

حسین‌زاده، ادامه داد: آفت اگر آغاز شود از خود ما آغاز می‌شود، بنابراین باید رفتار حرفه‌ای، دقیق و در مسیر خدمتگذاری به مردم داشته باشیم تا اعتماد و باور مردم به همه ارکان کشور تقویت شود.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به مناطق کمتر برخوردار دارد، گفت: وقتی این معاونت تأسیس شد، تأکید شد که صدای بی‌صدایان و مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار باشد، صدای مناطقی که صدایشان به نظام تصمیم‌گیری و توسعه نمی‌رسد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تصریح کرد: در دوره جدید تلاش کردیم توزیع بودجه بر مبنای رانت و رابطه را قطع کرده و با احصاء شاخص‌های ملی، استان‌ها و درون استان‌ها را با هم مقایسه کنیم تا تخصیص‌ها بر اساس شاخص و استاندارد مشخص باشد و کسی احساس تبعیض نکند، زیرا حس تبعیض از خود تبعیض بدتر است.

وی با تأکید بر اولویت اشتغال در روستاها اظهار کرد: اگر تمام کوچه‌های مناطق کم‌برخوردار را از طلا هم بسازیم اما شغل و اقتصاد پایدار ایجاد نکنیم؛ مردم در روستا نمی‌مانند.

حسین‌زاده، گفت: در اعتبارات سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد منابع را به حوزه اشتغال پایدار روستایی اختصاص دادیم و ۳۰ درصد را به زیرساخت‌هایی مانند آب شرب، راه روستایی و ساماندهی درون‌ روستایی هدایت کردیم تا همزمان با توسعه زیرساخت، برای مردم شغل ایجاد شود.

وی افزود: باید تغییر ریل در نظام برنامه‌ریزی ایجاد کنیم و به جای تمرکز صرف بر نداشته‌ها، از داشته‌ها برای رسیدن به نداشته‌ها استفاده کنیم، ظرفیت‌های گردشگری، معادن و سایر مزیت‌های استان باید به پیشران توسعه تبدیل شوند.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام کرد: آخرین اصلاحات مربوط به به‌کارگیری دهیاران و آزمون جذب آنها نهایی شده و به‌زودی اجرا خواهد شد.

وی همچنین درباره سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: طرح مربوط به این حوزه آماده و در کمیسیون زیربنایی تصویب شده و در صورت نهایی شدن، مشکل سنددار شدن مردم در بسیاری از مناطق برطرف خواهد شد.

حسین‌زاده، با اشاره به برنامه‌ریزی مشترک با استاندار کرمان اظهار کرد: جمع‌بندی نهایی برنامه‌های استان در جلسه شورای برنامه‌ریزی که در یکی از شهرستان‌های محروم برگزار می‌شود، انجام خواهد شد.

وی افزود: این جلسات به‌صورت چرخشی در شهرستان‌ها برگزار می‌شود تا زمینه دسترسی بیشتر مردم و مدیران محلی به مسئولان فراهم و ارتباط مستقیم تقویت شود

حسین زاده، تأکید کرد: در استان کرمان آمادگی کامل داریم همه واحدهای اقتصادی راکد که در سال‌های گذشته تعطیل یا غیرفعال شده‌اند را بر اساس دستور رئیس‌جمهور و رهنمودهای مقام معظم رهبری احیا کنیم و مسئولیت این موضوع به ما سپرده شده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری ادامه داد: لیست این واحدها باید احصا شود و با همکاری استان در برنامه احیا قرار گیرد.

وی از پیش‌بینی تسهیلات کم‌بهره برای روستاییان در سال جاری خبر داد و گفت: برای روستاها تسهیلات کم‌بهره در نظر گرفته شده و سهم استان کرمان نیز مشخص شده است تا در مناطق روستایی ایجاد اشتغال شود.

حسین‌زاده، افزود: در سطح کشور بخشی از منابع به‌صورت استانی تخصیص یافته و بخشی نیز در اختیار معاونت است تا بر اساس سیاست‌گذاری کلان توزیع شود و سهم کرمان نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی همچنین اظهار کرد: در حوزه صنایع روستایی، شهرک‌ها و نواحی کشاورزی ناقص، منابعی برای تکمیل پیش‌بینی شده تا این زیرساخت‌ها فعال شوند و روستاها از معیشت پایدار برخوردار شوند.