آزادی یک دانشجوی محکوم مالی در دیدار مردمی دادستانی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از معاونان دادستانی تهران، امروز با حضور در برنامه ملاقات مردمی، ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعان و استماع اظهارات آنان، به درخواست‌ها و مشکلات مراجعان رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پرونده‌ها صادر کردند.

در برنامه دیدار مردمی امروز دادستانی تهران، اجرای حکم حبس یک دانشجوی جوان و متأهل که دارای محکومیت مالی بود؛ با کمک خیرین منتفی شد. مادر این دانشجو با حضور در برنامه ملاقات مردمی دادسرای تهران، اعلام کرد که پسرش به دلیل اختلاف منجر به درگیری، بر سر پرداخت کرایه تاکسی اینترنتی به پرداخت مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال محکوم و با توجه به عجز از پرداخت با حکم جلب مواجه شده است.

با پیگیری معاونان دادستان تهران پس از استماع اظهارات وی و جلب مساعدت خیرین، مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال تأمین شد و از ورود این دانشجو به زندان جلوگیری به عمل آمد.

برنامه ملاقات مردمی دادستان تهران، در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه و همچنین برنامه‌های عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئولان قضایی با مردم و تکریم ارباب رجوع، روز چهارشنبه هر هفته در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، واقع در میدان ۱۵ خرداد برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این برنامه، افزایش نظارت دادستانی بر عملکرد دادسراها و تسریع در گره گشایی از کار مردم می‌باشد و متقاضیان می‌توانند با برقراری تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی دادسرا و اخذ نوبت قبلی، با دادستان و معاونان وی دیدار و گفتگو کنند.