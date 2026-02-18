به گزارش خبرگزاری مهر،علی صالحی، دادستان تهران، در بازدید از یک شرکت قطعات سازی خودروسازی با تأکید بر ضرورت تقویت تولید داخلی و تحقق شعار سال، خواستار تلاش مضاعف دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی شد.

دادستان تهران با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: در اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت همه‌جانبه از تولید و تحقق شعار سال با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» و همچنین تاکیدات ریاست قوه قضاییه در خصوص کمک به رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی اقدامات خوبی صورت گرفته، تنها یک ماه تا پایان سال باقی مانده و باید بررسی کنیم تا چه اندازه در عمل به این شعار موفق بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط خاص اقتصادی و تحت فشار تحریم‌ها قرار دارد، افزود: با اتکا به توان داخلی و همراهی همه دستگاه‌ها می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم. جوانان ما امروز در عرصه‌های علمی و صنعتی می‌درخشند و این ظرفیت ارزشمند باید محور پیشرفت باشد.

صالحی اظهار داشت: قیمت‌گذاری خودرو نباید خارج از ضوابط قانونی و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح انجام شود و رعایت توان خرید و تحمیل کمترین هزینه اضافی به مردم می‌بایست در اولویت قرار گیرد. مشکلات شرکت‌ها نباید از «گرده مردم» جبران شود؛ تصمیمات نباید به گونه‌ای اتخاذ شود که فشار اقتصادی بر مردم مضاعف گردد و شرکت‌های خودروساز می‌بایست به مصوبات و سازوکارهای قانونی ابلاغی نهادهای ناظر از قبیل شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان عمل کنند.

دادستان تهران با اشاره به مشکلات گذشته شرکت‌های خودروساز و نارضایتی مردم از تأخیر در انجام تعهدات، تأکید کرد: برای حفظ اعتماد عمومی، شرکت‌های خودروساز باید تعهدات خود را به‌موقع اجرا کنند. ارتقا کیفیت تولیدات داخلی و رقابت با محصولات خارجی ضروری است.

صالحی با اشاره به ظرفیت تولید روزانه ۲۸۰۰ دستگاه در این شرکت قطعات خودروسازی، خواستار افزایش شیفت‌های کاری و تقویت زنجیره تأمین داخلی شد و افزود: با بهره گیری از حداکثر توان تولید داخل می‌بایست قطعات مورد نیاز در داخل تولید شود تا وابستگی به خارج کاهش یابد و با استفاده از توان جوانان خلاق ایرانی بومی سازی قطعات با جدیت پیگیری شود.

وی همچنین بر اهمیت صادرات خودرو و نقش آن در ارز آوری و ارتقای جایگاه صنعتی کشور تأکید کرد.

همچنین در ادامه به مشکلات این شرکت خودروسازی پرداخته و مشکلات حوزه قطعه سازی خودرو بررسی و مصوبات لازم ابلاغ شد.