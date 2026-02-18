ایجاد ۵۷۰۰ کارگاه اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از کارگاه های اشتغال تحت حمایت بسیج سازندگی بیان کرد: مقام معظم رهبری می‌فرمایند اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم‌بنیاد است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی بیان کرد: در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط حضرت آقا در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، بسیج سازندگی در راستای تبیین فرمایشات ایشان وارد کار الگویی در حوزه اقتصاد مقاومتی شد.

هنری افزود: در ابتدا تبیین سیاست ها در دستور کار قرار گرفت و به مرور وارد فاز اجرایی برنانه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی شد.

وی تأکید کرد: یکی از برنامه های اصلی بسیج سازندگی در تحقق اقتصاد مردم پایه راه اندازی صندوق های قرض الحسنه مردمی است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) گفت: در این راستا ابتدا دوره های آموزشی تخصصی تسهیلگران در برنامه قرار گرفت و سپس برگزاری نشست های تخصصی در محلات و روستاها با محوریت مساجد برای تشکیل صندوق های قرض الحسنه شکل گرفت.

هنری بیان کرد: نقش فعال مردم در تشکیل صندوق و انجام گام های پژوهش مشارکتی و تهیه نقشه روستا و محله و بررسی ظرفیت ها و مسائل و مشکلات منطقه هدف با هدایت تسهیل گر انجام و در نهایت با ایجاد گروه های مختلف در هرصندوق به تشکیل صندوق منتج شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) اظهار کرد: هدف اصلی تشکیل صندوق های قرض الحسنه افزایش روحیه اتحاد و همدلی و انسجام و کار گروهی و گره گشایی از مشکلات هم و پیشرفت و آبادانی منطقه هدف با توانمندسازی مردم است.

هنری ادامه داد: تاکنون در سطح استان تعداد ۵۶۴ صندوق قرض الحسنه مردمی با بیش از ۴۳ هزار نفر عضو ایجاد شده که سرمایه این صندوق ها بالغ بر ۶۶۰ میلیارد ریال است.

وی تاکید کرد: از این تعداد صندوق مواردی که پس از چند سال فعالیت امکان تبدیل شدن به تعاونی باشند هدایت و راهبری آنها به این سمت صورت گرفته که تاکنون ۴۶ تعاونی مردمی نیز در این قالب تشکیل شده است.

مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) ادامه داد: فعالیت های اشتغالزایی بسیج سازندگی در راستای تکمیل زنجیره ارزش رسته های شغلی با استفاده از شبکه مردمی اشتغال بسیج شامل صندوق های قرض الحسنه، تسهیلگران، راهبران شغلی، رابطین نمایشگاه ها و کارآفرینان انجام می‌شود.

هنری بیان کرد: بر این اساس از سال ۱۴۰۱ که تسهیلات اشتغالزایی در اختیار بسیج قرار گرفته با حمایت و پشتیبانی و راهبری بسیج سازندگی، تاکنون بالغ بر پنج هزار و ۷۰۰ کارگاه اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی خرد و خانگی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه این کارگاه ها زمینه اشتغال مستقیم ۶۶۱۰ نفر را فراهم کرده است‌، افزود: برای این کارگاه ها در این چند سال هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

هنری تأکید کرد: برگزاری نمایشگاه‌های اقتصاد به توان مردم به‌صورت محلی، بخشی، شهرستانی و استانی یکی دیگر از برنامه های بسیج سازندگی در کمک به بازاریابی تولیدات روستایی و خانگی بوده که با شبکه سازی تولیدکنندگان و مشاغل خرد و خانگی بزرگترین بانک اطلاعاتی در این حوزه را جمع اوری کرده و با برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی برای این شبکه در موضوع بازار، زمینه رونق اشتغال و پایداری مشاغل خرد را فراهم کرده است.