حضور ۱۲ تکواندوکار در مرحله دوم اردوی تیم نوجوانان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم اردوی آماده‌سازی تیم ملی نوجوانان جهت حضور در پانزدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان، از تاریخ ۲۸ بهمن ماه به میزبانی فدراسیون تکواندو آغاز شد.

در این مرحله، ۱۲ تکواندوکار دعوت‌شده زیر نظر کادر فنی تیم ملی تمرینات فنی، تاکتیکی و بدنسازی خود را پیگیری کردند:

امیر ارسلان احمدی، علی رزمیان و ابوالفضل نجفی (فارس)، طاها ناظر، پارسا هوشیار و امیرعلی حضرتی (تهران)، عرفان خدایی و نیما نظری (البرز)، امیر اقبالی (آذربایجان شرقی)، بنیامین سلطانیان (مازندران)، محمدجواد گریان (خراسان رضوی) و ابوالفضل دولت‌پور (گیلان).

هدایت تیم ملی نوجوانان بر عهده فیض‌الله نفجم به عنوان سرمربی است. کوروش رجلی، بهبود خداداد و مسعود کاظم پور به عنوان مربی وی را همراهی می‌کنند و حمید باقی‌نژاد نیز مدیر فنی تیم‌های رده سنی پایه است.

این دوره از مسابقات جهانی از ۲۳ تا ۲۸ فروردین‌ماه به میزبانی تاشکند در کشور ازبکستان برگزار خواهد شد.