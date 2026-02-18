جشنواره ادبی «خیر ایران» در ایستگاه پایانی/ تجلیل از کنشگران فرهنگ خیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره ادبی «خیر ایران» با معرفی برگزیدگان و تقدیر از سه چهره کنشگر فرهنگی به کار خود پایان داد. آیین تقدیر از برگزیدگان دومین جشنواره ادبی خیر ایران با همکاری خانه شعر و ادبیات در کوشک باغ هنر اراضی عباس آباد برگزار شد.

دعای عافیت برای رضا امیرخانی

مهدی قزلی مدیر خانه شعر و ادبیات عنوان کرد: ادبیات پیش از آن که هنر واژه‌ها باشد، هنر دیدن رنج‌های پنهان، دیدن دست‌های یاری‌گر خاموش و انسان‌هایی است که بی‌هیاهو جهان را جایی برای زیستن می‌کنند. کار خیر وقتی روایت می‌شود، تکثیر می‌شود. هر داستانی از بخشش در واقع چراغی است که در ذهن خواننده روشن می‌گردد تا شاید به حرکتی یا مهربانی کوچکی تبدیل شود. داستان، روایت، شعر و... قادرند دل‌هایی را که تصمیم گرفته‌اند سهمی از روشنایی داشته باشند، نشان دهند. امشب تنها از برگزیدگان تقدیر نمی‌شود بلکه از نگاهی تقدیر می‌شود که توانسته مهربانی را موضوع نوشتن قرار دهد.

او ادامه داد: از همه نویسندگانی که آثار خود را به این جایزه سپرده‌اند، تشکر می‌کنم و از همه نهادهایی که توسعه فرهنگ نیکوکاری را تنها در گروی کمک مالی نمی‌دانند. کار خیر همیشه در پروژه‌های بزرگ خلاصه نمی‌شود گاهی یک دست‌گیری ساده، گوش دادن به درد دل انسانی تنها یا داستانی الهام‌بخش می‌تواند آغاز تغییری بزرگ باشد. ادبیات یادآوری می‌کند انتخاب‌هایی با رنگ خیر چهره جامعه را دگرگون خواهند کرد. هریک از ما در زندگی شخصی خود داستانی نانوشته از مهربانی داریم که می‌تواند الهام بخش دیگران شود. به برگزیدگان این دوره صمیمانه تبریک می‌گویم و برایشان آرزوی توفیق دارم. امیدوارم در آینده نزدیک با داستان‌های بیشتری از امید، بخشش و انسانیت رو به رو باشیم.

قزلی در پایان با آرزوی عافیت برای رضا امیرخانی گفت: از برادر بزرگ ادبیات امروز رضا امیرخانی تقدیر می‌کنم و از صاحب عافیت برای او طلب سلامتی دارم.

ماندگارترین آثار در ناآرام‌ترین روزها خلق شده‌اند

در ادامه مهدی توسلی دبیر اجرایی دومین جشنواره ادبی خیر ایران و مدیر مرکز خیر ایران بیانیه دبیرخانه این رویداد را قرائت کرد.

در متن این بیانیه آمده بود:

«به نام خداوند مهر و نور

ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با داغ‌دیدگان دی‌ماه ۱۴۰۴ و با پایبندی به تعهد اخلاقی و حرفه‌ای خود نسبت به همراهان «خیر ایران»، آیین تقدیر از برگزیدگان دومین جشنواره ادبی خیر ایران را برگزار می‌کنیم.

در یک سال گذشته، این جشنواره برای ما همچون نهالی بود که خود را موظف می‌دانستیم در برابر هر باد و طوفانی از آن مراقبت کنیم. در روزگاری که سایه جنگ بر سرزمین‌مان سنگینی می‌کرد، نارضایتی‌ها به اوج می‌رسید، فشارهای اقتصادی سفره‌ها را تنگ‌تر می‌کرد و ناامیدی و دوقطبی‌ها مجال هر گفت‌وگوی سازنده‌ای را محدود می‌ساخت، ما بر ادامه این مسیر ایستادیم. هرچند لحظاتی دل خودمان لرزید اما اجازه ندادیم گزندی به این نهال‌ برسد.

ایستادیم، زیرا باور داشتیم در دشوارترین شرایط است که ادبیات می‌تواند پناه باشد؛ دعوتی به همدلی، به بازسازی امکان گفت‌وگو و تمرین رواداری. ادبیات در چنین زمانه‌ای صرفاً آفرینش زیبایی نیست، بلکه کنشی اخلاقی و اجتماعی‌ست. چه‌بسا در تاریخ ادبیات ما، ماندگارترین آثار در ناآرام‌ترین روزها خلق شده‌اند.

از اولویت‌های این دوره، بهره‌مندی از ظرفیت نویسندگان و شاعران توانمند به خصوص زنان و جوانان در ترکیب هیأت‌های داوری و بخش‌های اجرایی بود؛ با این باور که آینده فرهنگ نیکوکاری، بدون حضور فعال نسل نو و نگاه‌های تازه، شکل نخواهد گرفت. از همان ابتدا، بر همکاری با طیف‌های مختلف فکری و حفظ رویکردی میانه پافشاری کردیم تا از اصالت هدف جشنواره دور نشویم.

در مسیر گسترش این گفتمان، به بوشهر و اصفهان سفر کردیم و با همکاری انجمن‌های ادبی محلی، برنامه‌هایی برگزار شد تا صدای جشنواره فراتر از تهران شنیده شود و این حرکت فرهنگی، رنگی ملی‌تر و گسترده‌تر بگیرد. با جمعی از روایت‌نویسان، دیداری از یک مرکز شبه خانواده داشتیم تا الهام‌بخش نوشته‌های باشد. همچنین از شاعران مطرح معاصرمان دعوت کردیم تا در یک هم‌نشینی از نیکی بخوانند و از امکان زیستنی روشن‌تر بگویند.

قاموس اخلاقی این جشنواره حکم می‌کرد تا از تلاش سه کنشگر فرهنگی کشور قدردانی کنیم؛ کسانی‌که دایره خیرخواهی‌شان همچون روح‌شان وسیع است و کنش اجتماعی‌شان ترجمان عملی همان ارزشیست که این جشنواره بر آن بنا شده است.

ما باور داریم زمانی‌که نیکوکاری روایت می‌شود، آنجاست از یک رفتار فردی به فرهنگی جمعی بدل می‌شود. امید داریم این نهال، با همراهی اهل قلم و اهل خیر، ریشه‌دارتر و پربارتر شود.

در پایان، به رسم ادب و قدرشناسی، سپاسگزاریم از اعتماد اعضای شورای سیاست‌گذاری و دبیر جشنواره که نام‌شان پشتوانه این مسیر بود؛ از داوران ارجمند که دانش و اعتبار خود را برای رشد این نهال به میان آوردند؛ از حامیانی که با مشارکتی همدلانه کنار ما ایستادند؛ از تلاش صادقانه اعضای دبیرخانه؛ و از تمامی شرکت‌کنندگان که با حضور و آثاری نزدیک به سه‌هزار، به این جشنواره معنا و اعتبار بخشیدند.»

کار سخت داوری!

در ادامه هادی خورشاهیان دبیر علمی دومین جشنواره ادبی خیر ایران روی سن رفت و گفت: حدود ۳۰۰۰ اثر به دبیرخانه این رویداد رسید و نمی‌دانم باید بگویم چند صد نفر تلاش کردند تا جشنواره به این نقطه رسید. در استان‌های مختلف افراد زیادی تلاش کردند تا رویداد به این مرحله برسد. آثار به لحاظ کیفی به هم بسیار نزدیک بودند و این کار داوری را سخت می‌کرد. آثار رسیده یک بار توسط هیأت انتخاب خوانده شد و بعد از یک غربال اولیه در اختیار داوران قرار گرفت و گروه داوران با سعه صدر و معیارهای خود این آثار را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

در ادامه کلیپی به منظور تقدیر از رضا امیرخانی نویسنده برجسته کشورمان که در بستر بیماری است، پخش شد. این ویدیوکلیپ خوانش بخشی از کتاب "قیدار" این نویسنده را شامل می‌شد.

در بخش بعدی اختتامیه از سمیه میهن‌خواه کنشگر فرهنگی، معلم، مروج و کتابدار که مهمان ویژه جشنواره از استان سیستان و بلوچستان بود، توسط هادی خورشاهیان، مهدی توسلی، طیبه شامانی و مجتبی حاذق مدیر آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تقدیر شد.

میهن‌خواه بعد از دریافت تندیس و لوح تقدیر خود بیان کرد: می‌خواهم شعری را بخوانم که به آن باور دارم:

تو برگ به آب انداز

کوچ مشمار آن را

شاید که نجات افتد

زنبور غریقی را...

بخش بعدی این مراسم به پخش تیزر معرفی هیات انتخاب و داوران بخش شعر کودک و نوجوان اختصاص یافت.

در ادامه توسلی، خورشاهیان، حاذق، مریم اسلامی و شامانی برای اهدای جوایز این بخش روی سن آمدند و از سمیره بروانیا و زهرا داوری به عنوان برگزیده و زهرا توقع‌همدانی، اسماعیل اله‌دادی و عاطفه بیات به عنوان شایستگان تقدیر این بخش تقدیر کردند.

در بخش شعر نوجوان نیز نجمه باقی‌پور و مریم زرنشان برگزیده و سمیه تورجی و علیرضا بیابانی بیدگلی شایسته تقدیر شناخته شدند.

تقدیر از ۵ نویسنده ادبیات کودک شامل مرتضی شمس آبادی و منیره هاشمی به عنوان برگزیده و الهام صادقی، راحله غضنفری و طیبه شجاعی به عنوان شایسته تقدیر بخش بعدی اهدای جوایز جشنواره بود.

همچنین ۵ نویسنده ادبیات نوجوان شامل ثریا آقایی، مهسا سهرابی و هانیه باقری به عنوان برگزیده و فاطمه پهلوانی و فاطمه املایی به عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.

در ادامه مراسم با پخش ویدیوکلیپی از خسرو باباخانی نویسنده و کنشگر فرهنگی تقدیر شد.

مهدی قزلی، همسر خسرو باباخانی و مهدی توسلی در این بخش برای تقدیر از او روی سن آمدند

خسرو باباخانی بیان کرد: باید از همه عزیزان خیر ایران تشکر کنم در زندگی‌ام مدیون افرادی زیادی هستم که نوشتن کتاب «ویولن زن روی پل» نمی‌تواند همه آن‌ها را ادا کند.

او ادامه داد: سه ماه است ماه پشت ابر مانده و وضعیت رضا امیرخانی ما را از تعادل زندگی خارج کرده است. برایش دعا کنید همین ماه رمضان سر پا بایستد.

در ادامه قاسمعلی فراست، هادی خورشاهیان و مهدی توسلی برای اهدای جوایز بخش داستان بزرگسال روی سن آمدند. فائقه درویش و زینب فکار یزدان برگزیده و مبارکه اکبر نیا، فاطمه آزادی و فاطمه مزینانی در این بخش شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش بعدی اهدای جوایز با معرفی داوران خاطره و تجربه‌نگاری برگزیدگان و شایستگان تقدیر معرفی شدند. خورشاهیان، توسلی و فراست، جوایز این بخش را به مطهره طاهری و مرضیه اعتمادی به عنوان برگزیده و فاطمه ربیعی، فاطمه املایی و فاطمه رجبی به عنوان شایستگان تقدیر اهدا کردند.

در ادامه از بهروز افروز معلم، موسس انجمن غزل سپید و کنشگر فرهنگی نابینا که جمعی از شاعران و علاقه‌مندان نابینا به ادبیات را گردهم آورده است، با حضور توسلی، مجتبی حاذق و قاسم صفایی‌نژاد تقدیر به عمل آمد.

افروز عنوان کرد: از مرکز خیر ایران و همه دست اندرکاران این جشنواره که کار دشواری را پشت سر گذاشتند، تشکر می‌کنم. هر کاری هر قدر سخت تر همان قدر آسان بر دل ما می‌نشیند. درود بر شما که هزینه کردتان در مسیر خیر و نیکوکاری است. به همه مردم داغدار ایران تسلیت می‌گویم و حال خوب امشب را مدیون مرکز خیر ایران هستیم.

مجتبی حاذق مدیر آفرینش‌های ادبی و هنری کانون نیز در این بخش بیان کرد: ادبیات و شعر باعث می‌شود این روزگار ساده‌تر بگذرد. از دوستان خوبم در خیر ایران و بنیاد خیریه آلا تشکر می‌کنم. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همواره وظیفه خود می‌داند از این اتفاقات مبارک به قدر نمکی که در آشی ریخته باشد، حمایت کند.

در ادامه تیزر معرفی داوران شعر بزرگسال پخش شد. توسلی، رضا عبدالهی و خورشاهیان برای اهدای جوایز روی سن آمدند و زهرا سپه‌کار و میثم داودی را به عنوان برگزیده در این بخش معرفی کردند. همچنین نجمه باقی پور، طیبه عباسی، مرتضی آخرتی و فاطمه بیرانوند شایستگان تقدیر در این بخش بودند.

در بخش پایانی نیز برگزیدگان بخش ترانه با اهدای جوایز توسط رضا عبدالهی، هادی خورشاهیان و مهدی توسلی معرفی شدند و سامی تحصیلداری برگزیده این بخش ترانه منتخب خود را خوانش کرد. همچنین معصومه صاحبی برگزیده دیگر بخش ترانه بود و فروغ جهرمی، نجمه باقی‌پور و رضا نیکوکار نیز در این بخش شایسته تقدیر شناخته شدند.