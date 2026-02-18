طرح نظارتی ویژه ماه رمضان و نوروز در البرز کلید خورد

مسعود جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اداره کل علاوه بر مشارکت در رزمایش دستگاه‌های نظارتی برای گشت‌های مشترک بازرسی در استان، به طور ویژه نیز نسبت به بازرسی‌های اختصاصی از فرآورده‌ها و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری اقدام خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس ماده ۱۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجلس شورای اسلامی، کارشناسان سازمان استاندارد مجاز هستند تا با مراجعه به محل‌های تولید، بسته‌بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها یا خدمات مشمول استاندارد اجباری، اقدام به بازرسی و نمونه‌برداری کنند.

مدیرکل استاندارد استان البرز ادامه داد: همچنین، بر اساس تبصره ۱ همین ماده، کارشناسان سازمان استاندارد در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

وی تأکید کرد: برای سودجویان و متخلفان هیچ جای امنی در سطح بازار استان البرز وجود نداشته و در طرح مذکور، کالاها و خدماتی که مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده اما فاقد پروانه کاربرد نشان ملی استاندارد باشند، بلافاصله توسط کارشناسان اداره کل توقیف و متخلفان به مراجع صالح قضایی معرفی خواهند شد.

مدیرکل استاندارد استان البرز تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد سه هزارو ۹۲۹ بازرسی فنی از واحدهای تولیدی تحت پوشش در استان البرز توسط کارشناسان این اداره کل انجام شده است، به طوری که البرز از این نظر در بین ۶ استان برتر کشور واقع شده است.

جوادی همچنین تعداد نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی استان البرز در مدت مذکور را ۵ هزارو ۳۴۸ مورد اعلام کردد.

دبیر شورای استاندارد استان البرز از شهروندان خواست که در صورت مشاهده موارد مغایر با استاندارد در بازار، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۷ و یا پیامک ۳۰۰۰۱۵۱۷ به اداره کل استاندارد استان البرز اطلاع دهند. همچنین جهت استعلام اعتبار و اصالت نشان ملی استاندارد درج شده روی کالا، می‌توانند کد ردیابی درج شده را به سامانه رایگان ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک نمایند تا پاسخ دقیق را دریافت کنند.