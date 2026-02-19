  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

نرخ زولبیا و بامیه، آش و حلیم در اصفهان اعلام شد

اصفهان - رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان اصفهان از تعیین نرخ انواع زولبیا و بامیه، آش قلمکار و حلیم و بادمجان خبر داد.

مجتبی برزگر، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نرخ‌های مصوب ماه مبارک رمضان اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه معمولی ۳۷۰ هزار تومان، زولبیا و بامیه درجه یک ۴۰۰ هزار تومان و زولبیا و بامیه ویژه ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی افزود: همچنین نرخ سقف آش قلمکار ۲۲۰ هزار تومان و حلیم و بادمجان مخصوص ۳۱۰ هزار تومان اعلام شده است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان اصفهان با تأکید بر اینکه قیمت‌های اعلام‌شده برای آش و حلیم، نرخ سقف محسوب می‌شود، تصریح کرد: اتحادیه مکلف شده است بر اساس کیفیت و آنالیز اعلامی هر واحد صنفی، نسبت به تعیین نرخ متناسب با همان واحد اقدام کند.

برزگر در ادامه با اشاره به ضوابط عرضه زولبیا و بامیه گفت: عرضه هر نوع زولبیا و بامیه صرفاً در واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه گز و شیرینی مجاز است و با عرضه این محصولات توسط سایر واحدهای صنفی، برخورد جدی و قانونی انجام خواهد شد.

وی هدف از تعیین این نرخ‌ها را حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، شفاف‌سازی قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات صنفی عنوان کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زراعتی IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      33 3
      پاسخ
      نرخ چی؟برای چی تعیین میکنند؟مگه قیمت نداشت؟چرا تورم ایجاد میکنه دولت و افزایش قیمت میده؟
    • باباعلی IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      16 0
      پاسخ
      دولت نرخ خودرو رو ول کرده نرخ زولبیا رو اعلام میکنه.
    • علی IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      7 1
      پاسخ
      شما آیا واقعا طرف مصرف کننده این
    • ندارالملک IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      11 0
      پاسخ
      خدا بدهد برکت افزایش قیمت ۳۰۰ درصدی (۳ برابر سال گذشته ) سال گذشته قیمت(آش۸۰ هزار تومان) بود قیمت (حلیم بادنجان ۱۱۰ هزار تومان) البته افزایش قیمت در بعضی از اجناس اساسی افزایش ۵۰۰ درصدی را تجربه فرموده
    • سوری IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      8 0
      پاسخ
      این قیمتا همش الکیه. شهر ما هر صنف هر جنسی رو هر چقد بخاد میفروشه ، هیچ نظارتی روی هیچی نیست . تعزیرات و صنف و بازرسانشون هیچی براشون مهم نیست. تنها چیزی که برامون مونده هواست که اونم آلودست
    • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      11 0
      پاسخ
      سلام والا ما درجه یک و دو نداریم هرجور دلشون بخواد می‌فروشند. دیگه با این گرونی کی میتونه زولبیا بخوره .
    • مجتبی IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ایشالا با سبد کالا یک کیلو زولبیا بشه خرید

