نرخ زولبیا و بامیه، آش و حلیم در اصفهان اعلام شد

مجتبی برزگر، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نرخ‌های مصوب ماه مبارک رمضان اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه معمولی ۳۷۰ هزار تومان، زولبیا و بامیه درجه یک ۴۰۰ هزار تومان و زولبیا و بامیه ویژه ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی افزود: همچنین نرخ سقف آش قلمکار ۲۲۰ هزار تومان و حلیم و بادمجان مخصوص ۳۱۰ هزار تومان اعلام شده است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان اصفهان با تأکید بر اینکه قیمت‌های اعلام‌شده برای آش و حلیم، نرخ سقف محسوب می‌شود، تصریح کرد: اتحادیه مکلف شده است بر اساس کیفیت و آنالیز اعلامی هر واحد صنفی، نسبت به تعیین نرخ متناسب با همان واحد اقدام کند.

برزگر در ادامه با اشاره به ضوابط عرضه زولبیا و بامیه گفت: عرضه هر نوع زولبیا و بامیه صرفاً در واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه گز و شیرینی مجاز است و با عرضه این محصولات توسط سایر واحدهای صنفی، برخورد جدی و قانونی انجام خواهد شد.

وی هدف از تعیین این نرخ‌ها را حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، شفاف‌سازی قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات صنفی عنوان کرد.