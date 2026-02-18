به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی ظهر چهارشنبه در نشست خدمات سفر خراسان رضوی با اشاره به وجود هماهنگی‌های مطلوب در سطح استان و شهرستان در حوزه سرمایه‌گذاری اظهار کرد: متناظر با کمیته‌های استانی، دو کمیته فعال نیز در سطح شهرستان مشهد تشکیل شده و جلسات هماهنگی منظمی برگزار می‌شود.

فرماندار مشهد در خصوص مباحث امنیتی و انتظامی افزود: خوشبختانه تدابیر لازم در شورای تأمین شهرستان اتخاذ شده و تمهیدات کاملی برای ایام پیش‌رو اندیشیده شده است و تا این لحظه هیچ‌گونه مشکل خاصی گزارش نشده و هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاه‌ها برقرار است.

وی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر بازار تصریح کرد: ضمن حفظ حرمت و احترام به کسبه قانون‌مدار، طرح‌های کنترلی ویژه‌ای برای مقابله با گران‌فروشی و همچنین جلوگیری از عرضه کالاهای تقلبی به زائران در دستور کار قرار دارد.

حسینی در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی مراکز اقامتی بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر ضریب اشغال تخت‌های اقامتی بسیار پایین و در حدود ۳۰ درصد است، در حالی که این رقم در سنوات گذشته در چنین ایامی بالای ۵۰ درصد بوده است؛ لذا از شهرداری و سایر نهادهای ذی‌ربط درخواست داریم تا با فضاسازی مناسب و هم‌افزایی، به رونق مجدد این بخش کمک کنند

فرماندار مشهد همچنین با اشاره به تقارن ایام نوروز با عید سعید فطر و عدم تداخل با مناسبت‌های عزاداری، بر لزوم ایجاد فضای نشاط و شادی در شهر تأکید کرد و ادامه داد: پیشنهاد می‌شود با صدور مجوزهای لازم و حمایت‌های مالی، برنامه‌های فرهنگی و جشن‌های نوروزی به مدت ۱۰ الی ۱۳ روز در محل آرامگاه فردوسی برگزار شود.

وی با یادآوری تجربه موفق برگزاری رویدادهای پیشین در منطقه توس، خواستار دعوت از هنرمندانی از کشورهای حوزه تمدنی نوروز از جمله افغانستان، تاجیکستان و اقلیم کردستان عراق شد و از مسئولان امر خواست تا در تأمین هزینه‌های میزبانی و رفت‌وآمد این هنرمندان مساعدت لازم را به عمل آورند.