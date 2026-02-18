برداشت گل نرگس در استان ایلام آغاز شد

یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار چ: همزمان با آغاز فصل برداشت گل نرگس در شهرستان درهشهر، لزوم اجرای این فعالیت در چارچوب صیانت از منابع طبیعی ضروری است.
وی تصریح کرد: برداشت گل نرگس که از گونههای ارزشمند با کاربرد در عطر و صنایع بهداشتی است، تحت نظارت مستمر انجام میشود تا از هرگونه آسیب به عرصههای ملی جلوگیری شود.
مدیرکل منابع طبیعی ایلام با اشاره به ظرفیت اقتصادی این گیاه برای معیشت پایدار محلی، خاطرنشان کرد:توسعه گونههای سازگار با اقلیم منطقه از اولویتهای اصلی این ادارهکل است تا فشار بر منابع پایه کاهش یابد.
خانمحمدیان از مردم شریف استان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی یا تصرف غیرمجاز در اراضی ملی، موضوع را بلافاصله از طریق سامانه امداد جنگل و مرتع با شماره ۱۵۰۴ گزارش دهند.
