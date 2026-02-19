به گزارش خبرنگار مهر، نشست مجمع نمایندگان استان لرستان با مسعود پزشکیان، شامگاه چهارشنبه ۲۹ بهمنماه ۱۴۰۴ در جریان نوزدهمین سفر استانی رئیسجمهور به لرستان برگزار شد.
حمیدرضا کاظمی رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان در این رابطه گفت: این نشست با حضور نمایندگان مردم استان لرستان در مجلس شورای اسلامی و با هدف بررسی مسائل، مطالبات و اولویتهای توسعهای استان برگزار شد.
وی با اشاره به برگزاری یک جلسه دو ساعته، بیان کرد: در این جلسه، نمایندگان لرستان به طرح دغدغهها و مشکلات حوزههای انتخابیه خود در زمینههای عمرانی، اقتصادی، اشتغال، زیرساختهای حملونقل، آب، انرژی و خدمات عمومی پرداختند و خواستار تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام و تخصیص اعتبارات لازم شدند.
این نشست در راستای تقویت تعامل دولت و نمایندگان مجلس و بهرهگیری از ظرفیتها برای حل مسائل استان لرستان برگزار شد و از برنامههای جانبی نوزدهمین سفر استانی رئیسجمهور بود.
