تاکید الاعرجی بر امنیت و ثبات در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مشاور امنیت ملی عراق، قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق امروز چهارشنبه میزبان عبدالرحیم سر الختم سفیر سودان در بغداد بود.

دو طرف سازوکارهای تقویت روابط دوجانبه و گسترش زمینه‌های همکاری مشترک را بررسی کردند.

الاعرجی ضمن تبریک به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان، بر اهمیت یکپارچه سازی تلاش‌ها میان کشورهای دوست و برادر برای تحکیم پایه هایی امنیت و ثبات و گسترش صلح در منطقه تاکید کرد.

مشاور امنیت ملی عراق بر لزوم تحویل زندانیان داعشی توسط کشورهایشان پس از تکمیل اقدامات قانونی و الزامات پایگاه داده در راستای قوانین و توافقات معمول تاکید کرد.

از طرفی دیگر سفیر سودان ضمن ابراز افتخار نسبت به استحکام روابط سودان و عراق، بر اهتمام دولت سودان نسبت به توسعه و تقویت روابط تاکید کرد.