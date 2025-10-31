قاسم الاعرجی: عراق از چالشهای بزرگی عبور کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امنیت ملی عراق، قاسم الأعرجی، مشاور امنیت ملی عراق که به عنوان نماینده این کشور در کنفرانس گفتگوی منامه ۲۱ شرکت کرده است، در حاشیه این کنفرانس با «آرمن گریگوریان»، دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، طرفین در خصوص تقویت همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی بین دو کشور و همچنین توسعه روابط همکاری و دوستی در جهت منافع متقابل دو ملت دوست، تبادل نظر کردند.

الأعرجی در این دیدار، دستیابی به توافقنامه صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان را به گریگوریان تبریک گفت و خاطرنشان کرد: این توافقنامه باعث تحقق صلح، ثبات و توسعه در منطقه خواهد شد.

دو طرف در این دیدار، بر اهمیت ایجاد صلح در منطقه، تقویت اعتماد و اتخاذ سیاست گفتگو از طریق کانال‌های دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل بین‌المللی تأکید کردند.

الأعرجی در این دیدار تصریح کرد: کشورش از چالش‌های بزرگی عبور کرده و امروز درهای خویش را به روی کشورهای منطقه و جهان گشوده است.

وی افزود: دولت عراق سیاست گفتگوی سازنده را که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تقویت می‌کند، از طریق سیاست های حکیمانه در تعامل با پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تثبیت کرده است.

گریگوریان نیز به نوبه خود در پایان این دیدار، از سیاست دولت عراق و نقش دیپلماتیک فعال آن در جلوگیری از تنش‌های بیشتر در منطقه، تقدیر کرد.