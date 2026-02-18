به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی،بعد از ظهر چهارشنبه، در مراسم تجلیل از دانشآموزان موفق کنکور سراسری و برگزیدگان جشنواره خوارزمی با اشاره به جایگاه مهم جوانان و دانشآموزان در آینده کشور، گفت: وجود شما عزیزان برای مسئولین نعمت و برکت است و شما آیندهسازان میهن و منطقه ما خواهید بود. این موفقیتها حاصل تلاش شما و حمایت خانوادهها و آموزش و پرورش است.
فرماندار ورامین ضمن تبریک به دانشآموزان موفق، بر اهمیت کسب مهارت و تلاش مستمر تأکید کرد و افزود: تلاش شما در حوزههای علمی، مهارتی و اخلاقی قابل تحسین است و باید الگوی سایرین باشد. ما باید در جامعه تلاش کنیم تا هر فرد توانمند بتواند نقش مفید خود را ایفا کند.
عباسی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد تشکلها و شبکههای دانشآموزی گفت: باید ارتباط میان دانشآموزان حفظ شود و آنها بتوانند تجربه و مهارت خود را در خدمت جامعه قرار دهند. مهارتهایی همچون احترام، همکاری و خیرخواهی، پایه موفقیت فردی و جمعی است.
فرماندار ورامین همچنین با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از دانشآموزان خواست تا در شناسایی افراد توانمند برای حضور در شوراها مشارکت داشته باشند و تأکید کرد: حضور افراد شایسته و کارآمد مسیر خدمترسانی بهتر را هموار میکند.
وی در پایان با اشاره به شرایط حساس کشور و مسائل ملی و منطقهای، بر لزوم استفاده از فرصتها برای خدمت به جامعه تأکید کرد و گفت: امیدواریم با تلاش و همت جمعی، مسیر پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی ورامین به نحو شایستهای ادامه یابد.
