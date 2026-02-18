به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عصر چهارشنبه در نشست با دبیران ستاد معروف و نهی از منکر با اشاره به تحولات اخیر اجتماعی، رویکرد فرهنگی و اقناعی را کلید اصلی مهار آسیب‌های اجتماعی در استان ایلام دانست.

وی تصریح کرد: عبور موفق از چالش‌های فرهنگی و امنیتی مستلزم کار علمی، گفت‌وگو، اقناع و مستندسازی دقیق است و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها در این مسیر حیاتی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، نقش ستادهای امر به معروف را در شرایط کنونی جامعه بی‌بدیل برشمرد.

وی افزود: دشمن با استفاده از شبکه‌سازی هدفمند در پی تغییر ذائقه فرهنگی جامعه بوده و از احساسات و مناسبت‌ها سوءاستفاده می‌کند، اما مردم استان ایلام همواره در برابر این جریان‌های مخرب ایستادگی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام‌ کریمی‌تبار بر ناکارآمدی برخوردهای صرفاً سلبی تأکید کرد و راهکار اصلی را حرکت به سمت آموزش، اقناع، گفت‌وگو و مستندسازی دقیق بر پایه مستندات کامل دانست تا هم دستگاه قضایی بتواند با استناد کامل اقدام کند و هم افکار عمومی اقناع شود.

وی همچنین بر اهمیت فعالیت منسجم در مدارس و مراکز آموزشی تأکید کرد و اظهار داشت: آگاه‌سازی دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها نسبت به دستاوردهای انقلاب و خطرات جریان‌های انحرافی، می‌تواند بسیاری از آسیب‌ها را از ریشه کنترل نماید.

نماینده ولی‌فقیه در استان خواستار تعامل مستمر ستاد امر به معروف با دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی شد و خاطرنشان کرد: فضای کلی استان به نفع ارزش‌ها و قانون است و با همکاری نهادهای مختلف می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.

نماینده ولی‌فقیه در پایان، رویکرد علمی، تربیتی و فرهنگی را مسیر اصلی اثربخشی ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانست و تأکید کرد: این فریضه بدون اقناع، آموزش و تعامل سازنده به نتیجه‌ای پایدار دست نخواهد یافت.