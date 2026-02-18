به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از حافظان و قاریان خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد فارس گفت: راه نجات جامعه از بحران‌ها و آسیب‌ها، نه در شعار و انتقاد، بلکه در عمل به دو گوهر ارزشمند قرآن و عترت نهفته است.

وی با اشاره به نقشه مهندسی فرهنگی فارس افزود: این سند با مشارکت بیش از ۲۵۰۰ کارشناس تهیه شده و مسائل اصلی فرهنگ استان را شناسایی کرده است. به گفته او، تنها بیان مشکلات کافی نیست و برای رفع آن‌ها باید به صورت علمی و با تکیه بر آموزه‌های دینی اقدام کرد.

امام جمعه شیراز همچنین نسبت به فضای ناامیدکننده شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و تأکید کرد: «مشکلات بزرگ‌اند، اما قابل حل هستند؛ دو نسخه نجات‌بخش در همه دوران‌ها قرآن و عترت‌اند.»

وی هویت ایرانی ـ اسلامی را محور این تلاش‌ها دانست و گفت: هویت ملی ما با اهل‌بیت(ع) گره خورده و هر فاصله‌ای از این محور، تهدیدی برای خودشناسی ملت است.

آیت‌الله دژکام با یادآوری اقتدار ایران و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: «باور به ولایت، اساس و جوهره هویت ایرانی است و تجلی آن در صحنه‌های ملی، فریاد «حیدر، حیدر» ملت است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آرامش شیراز در بحران‌های دی‌ماه نتیجه تمسک مردم به امامزادگان و آموزه‌های دینی بود. اگر می‌خواهیم هویت‌سازی کنیم و سبک زندگی اصیل داشته باشیم، بازگشت به قرآن و اهل‌بیت تنها راه تحقق آن است.