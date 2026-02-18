۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

اهدای ۷۰۰ جلد قرآن کریم از طرف حرم شاهچراغ به مساجد آسیب دیده فارس

شیراز- مدیر حوزه تولیت حرم شاهچراغ(ع) گفت:حرم مطهر حضرت احمدبن موسی‌الکاظم (علیه‌السلام) با همکاری مردم متدیّن شیراز، اقدام به اهدای ۷۰۰ جلد قرآن کریم به مساجد آسیب دیده استان فارس کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد رحیم‌زادگان،با اشاره به فراخوان پویش مردمی اهدای قرآن به مساجد که پس از فتنه دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد،گفت: حرم مطهر حضرت احمدبن موسی‌الکاظم (علیه‌السلام) با همکاری مردم متدیّن شیراز، اقدام به اهدای ۷۰۰ جلد قرآن کریم به مساجد آسیب دیده استان فارس کرد.

وی ادامه داد:این قرآن‌ها به همت مردم مؤمن شیراز جمع‌آوری و به مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تحویل شد تا در اختیار مساجد آسیب دیده قرار گیرد.

مدیر حوزه تولیت حرم شاهچراغ(ع) تصریح کرد:اقدام ارزشمند نمونه‌ای از همبستگی و همراهی جامعه مذهبی استان فارس در پاسداشت ارزش‌های دینی و احیای احترام به اماکن مقدس است.

