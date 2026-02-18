فراهنگ سیار، گامی نو در توانمندسازی سالمندان منطقه ۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی شهرداری منطقه ۲۱؛ محسن امیدیان، شهردار منطقه، با اشاره به روند روبهرشد سالمندی در جامعه اظهار کرد: افزایش سالمندان یکی از واقعیتهای اجتنابناپذیر امروز است که نیازمند نگاه تخصصی و توجه جدی در حوزه خدمات شهری و سلامت است. بر همین اساس، منطقه ۲۱ حدود ۳۰ ماه پیش نخستین «فراهنگ» ویژه سالمندان را در میان مناطق ۲۲گانه تهران با همکاری معاونت اجتماعی و اداره کل سلامت شهرداری تهران راهاندازی کرد.
وی افزود: با توجه به محدودیتهای تردد برخی سالمندان به دلیل شرایط جسمی و فاصله مکانی، فراهنگ سیار در منطقه ۲۱ بهعنوان طرح پایلوت افتتاح شد تا خدمات تخصصی در محلات مختلف ارائه شود. در این طرح، تیمهای تخصصی با استقرار در محلات و اطلاعرسانی قبلی، نسبت به انجام غربالگری اولیه جسمی و بررسی نیازهای روحی و روانی سالمندان اقدام میکنند و درصورت نیاز، ارجاعات تخصصی نیز انجام میشود.
شهردار منطقه ۲۱ با بیان اینکه استقبال سالمندان از این طرح چشمگیر بوده است، گفت: تاکنون و تنها در یک بازه ۱۲ روزه، بیش از ۲ هزار سالمند از خدمات فراهنگ سیار بهرهمند شدهاند. این آمار نشاندهنده ضرورت توسعه چنین زیرساختهایی در سطح شهر تهران است.
در ادامه این برنامه، حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران نیز با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به مقوله سالمندی اظهار کرد: جامعه ما با سرعت قابل توجهی در حال سالمند شدن است و مدیریت شهری وظیفه دارد علاوه بر مناسبسازی کالبدی شهر، در حوزههای فرهنگی و اجتماعی نیز بستر زیست سلامتمحور سالمندان را فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه مراکز «سرای زندگی» یا «فراهنگ» حلقه واسط میان خانه و مراکز نگهداری شبانهروزی محسوب میشوند، افزود: در این مراکز، نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و فرهنگی سالمندان توسط کارشناسان و متخصصان بررسی و پیگیری میشود و خدمات در بستر محله ارائه میگردد. مرحله آزمایشی این طرح در منطقه ۲۱ با رضایتمندی بالا همراه بوده و اکنون توسعه آن در سطح شهر تهران در دستور کار قرار دارد.
صاحب خاطرنشان کرد: علاوه بر مراکز ثابت، راهاندازی فراهنگ سیار امکان دسترسی عادلانهتر سالمندان در محلات مختلف را فراهم کرده و این اقدام گامی مؤثر در توانمندسازی جهاندیدگان و ارتقای کیفیت زندگی آنان در شهر تهران به شمار میرود.
