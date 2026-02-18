احداث ۴ زمین پدل در محله پرواز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی شهرداری منطقه ۲، مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ با اشاره به ظرفیت مطلوب این منطقه برای فعالیت‌های ورزشی همگانی، اظهار داشت: در این دوره از مدیریت شهری، توجه ویژه‌ای به مقوله ورزش و ایجاد دسترسی آسان برای شهروندان ورزش‌دوست داشته‌ایم. منطقه ۲ دارای پتانسیل بسیار بالایی است که باید با ایجاد زیرساخت‌های مدرن، این ظرفیت شکوفا شود.

وی افزود: در همین راستا، و با استقبال خوب بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، شاهد ورود سرمایه‌گذاران معتبر به این حوزه هستیم. در تازه‌ترین گام، عملیات احداث چهار زمین ورزشی رشته پدل در محله پرواز احداث و آماده بهره‌برداری است تا این رشته نوظهور و جذاب بتواند توجه مخاطبان خود را در منطقه جلب کند

شهردار منطقه ۲ در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که در کنار مراکز ورزشی تحت نظارت شهرداری، با ایجاد فرصت‌های جدید، سرانه‌های ورزشی منطقه را افزایش دهیم و شهروندان منطقه ۲ بتوانند با کمترین فاصله دسترسی به امکانات ورزشی مطلوب دست یابند