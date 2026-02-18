محمد شاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات فوتسال جام رمضان امسال با مشارکت گسترده تیم‌ها در شهرستان‌های مختلف خراسان شمالی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها، بجنورد با ۳۰ تیم، شیروان ۲۰ تیم، جاجرم ۱۴ تیم، اسفراین ۱۸ تیم، سملقان ۲۰ تیم، مانه ۲۰ تیم، فاروج ۲۰ تیم، گرمه ۱۶ تیم و راز و جرگلان ۱۲ تیم حضور دارند.

شاهدی با اشاره به زمان‌بندی مسابقات تصریح کرد: این رقابت‌ها از ابتدای اسفندماه در سالن‌های ورزشی شهرستان‌ها آغاز شده و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: برگزاری این مسابقات علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، نقش مهمی در شناسایی استعدادهای فوتسال و توسعه ورزش در استان دارد.