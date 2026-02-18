ادمین یک صفحه اینستاگرامی با اتهامات امنیتی در مازندران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه کربلا استان مازندران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با رصد و اقدامات سایبری نیروهای سازمان اطلاعات سپاه، مدیر یکی از صفحات شاخص اینستاگرامی فعال در استان که به ادعای این نهاد اقدام به تولید و انتشار محتوای «ضد امنیتی» می‌کرد، شناسایی و بازداشت شد.

در این اطلاعیه آمده است: متهم با استفاده از ارتباطات مجازی، برخی کاربران را به جمع‌آوری اطلاعات هویتی نیروهای انتظامی، بسیج، امنیتی و قضایی ترغیب کرده و سپس با تولید و انتشار کلیپ‌هایی در صفحه خود و صفحات مشابه، اقدام به انتشار این اطلاعات می‌کرده است.

براساس اعلام روابط عمومی سپاه کربلا، در جریان این پرونده هویت بیش از ۳۰ نفر از افرادی که به گفته این نهاد با متهم همکاری داشته‌اند، شناسایی شده که تعدادی از آنان بازداشت و تعدادی دیگر تحت پیگرد قرار دارند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه با هشدار به افرادی که با صفحات مشابه همکاری داشته یا دارند، تأکید شده است که این افراد تحت رصد بوده و برابر قانون با آنان برخورد خواهد شد.

روابط عمومی سپاه کربلا مازندران همچنین از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۴ به ستاد خبری اطلاعات بسیج اطلاع دهند.