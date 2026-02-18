به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «تریشیا مک‌لافلین» (Tricia McLaughlin)، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) که یکی از برجسته‌ ترین چهره‌های سرکوب مهاجرت در کاخ سفید به شمار می آید، قصد دارد این هفته (در روزهای آتی به وقت محلی) از سمت خود کناره‌ گیری کند.

سخنگوی وزارت امنیت داخلی کنونی آمریکا به شدت از سیاست اخراج مهاجران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رسانه‌ های اجتماعی و در مصاحبه‌ های مطبوعاتی و پادکست‌ ها حمایت و دفاع کرده است.

منابع آگاه به سی‌بی‌اس اعلام کردند که وی قصد داشت در ماه دسامبر از سمت خود کناره‌گیری کند، اما پس از آنکه ۲ شهروند آمریکایی به ضرب گلوله مأموران مهاجرت در مینه‌ سوتا در ماه گذشته کشته شدند، تصمیم گرفت در سمت خود باقی بماند.

اقدام بعدی مک‌لافلین پس از ترک این سمت مشخص نیست.

طبق گزارش سی‌بی‌اس، قرار است «کاتی زاخاریا» (Katie Zacharia) مفسری که در فاکس نیوز حضور داشته است، جایگزین وی شود.

تا کنون دلیل مشخصی برای کناره گیری وی رسانه ای نشده است.