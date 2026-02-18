اینفانتینو.: نژادپرستی هیچ جایی در فوتبال ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با انتشار بیانیهای در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نسبت به اتفاق نژادپرستانهای که روز گذشته علیه وینیسیوس جونیور مهاجم رئال مادرید رخ داد واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.
او در این بیانیه تأکید کرد:« هیچ جایگاهی برای نژادپرستی در فوتبال و جامعه وجود ندارد و فیفا با هرگونه رفتار تبعیضآمیز قاطعانه برخورد خواهد کرد. رئیس فیفا ضمن ابراز همبستگی با وینیسیوس جونیور، از فدراسیونها، باشگاهها و هواداران خواست تا برای ریشهکن کردن نژادپرستی از فوتبال، همکاری و تلاش بیشتری داشته باشند و محیطی امن و محترمانه برای همه بازیکنان فراهم کنند.»
شایان ذکر است دیدار بنفیکا و رئال مادرید در بازی رفت مرحله پلیآف لیگ قهرمانان اروپا، با یک اتفاق پرتنش با ابعاد نژادپرستانه همراه شد. پس از گل تماشایی وینیسیوس جونیور، مهاجم برزیلی رئال مادرید، او بازیکن آرژانتینی بنفیکا یعنی پرستیانی را متهم کرد که هنگام شادی گل با یک توهین نژادپرستانه خطاب به او گفته است «میمون». همین موضوع باعث شد داور مسابقه پروتکل ضدنژادپرستی را فعال کند و بازی برای چند دقیقه متوقف شود.
