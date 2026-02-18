به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: ما در این دوره معتقدیم که بخش خصوصی را در حوزه آموزش باید تقویت کرد. این هنر نیست که دولت متولی آموزش باشد و به بخش خصوصی میدان ندهد. این تئوری الان شکست خورده است؛ تنظیم‌گری باید با وزارت علوم و دستگاه دولت باشد و هرجا آموزش لازم بود و کسی به عهده نگرفت دولت باید وارد شود و به عنوان یک وظیفه عمومی حتماً انجام دهد. اما اگر متولی و متقاضی از بخش خصوصی بود، چرا ما دریغ کنیم؟

وی ادامه داد: ما واقعا معتقدیم که زیر نظام‌های دانشگاهی حتماً باید به ماموریت‌های خود بازگردند. به‌طور مثال در رابطه با دانشگاه پیام نور من معتقدم شاید در تهران ضرورت نداشته باشد؛ اما در نقاطی از کشور حتما نیاز است.

سیمایی یادآوری کرد: آموزش مولفه بسیار مهمی بوده و پایه پژوهش است. پژوهش هم پایه فناوری است. پس ریشه همه پیشرفت‌ها آموزش و در علم کاربردی است. خوشبختانه انحرافی در ماموریت دانشگاه علمی کاربردی ندیدم. ماموریت این دانشگاه احساس نیاز به آموزش و ورود سریع به بازار کار بوده و نباید به سمت مدرک‌گرایی حرکت کند. نباید دانشجویی که آمده با یک مدرک کاردانی به بازار کار وارد شود تشویق کنیم در آموزش بماند و به مقاطع بالاتر و مدرک‌گرایی صرف حرکت کند؛ بلکه باید دانشجو را سمت اشتغال سوق دهیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: در راستای ماموریت این دانشگاه باید به‌صورت مداوم در برنامه‌های درسی تجدیدنظر و بازنگری شود. مشاغل جدیدی آمده و مشاغل دیگری مخصوصا با رشد فناوری و هوش مصنوعی در حال شکل‌گیری است.

سیمایی گفت: ما باید نسبت به فرزندان کشور احساس مسئولیت کنیم و جلوتر از زمانه حرکت کنیم. این موضوع لایق پژوهشی عمیق است و نیاز به ارتباط قوی‌تر با صنعت دارد. دستگاه‌های اجرایی، صنعت کشاورزی، بخش خدماتی را مطالعه کنیم و ببینیم چه مشاغلی در حال آمدن است و زودتر به استقبال برویم.

وی در آخر سخنان خود گفت: نکته آخر راجع به کیفیت است. هم کیفیت در آموزش هم کیفیت در محیط مراکز آموزشی. استفاده از فناوری‌های جدید در آموزش یکی از موضوعاتی است که باید تشویق کرد و زیرساخت‌های مناسبی فراهم ساخت.