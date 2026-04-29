به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی، در اجلاس افتتاحیه دوره جدید کارگروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی آموزش عالی که با حضور رؤسای کارگروه‌ها و جمعی از استادان برجسته کشور برگزار شد، با اشاره به آثار گسترده جنگ بر آموزش عالی کشور، آن را نقطه عطفی در سیاست‌گذاری علم و فناوری دانست و بر ضرورت بازنگری جدی در اولویت‌ها و برنامه‌های این حوزه تأکید کرد.

هزینه‌های ناشی از تخریب زیرساخت‌ها بسیار سنگین بوده است

وی با بیان اینکه جنگ، نیازهای جامعه، بازار و صنعت را تغییر داده و افکار عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داده است، اظهار کرد: ترومای جنگ، فضایی متفاوت برای استادان، دانشجویان و عموم مردم ایجاد کرده و هزینه‌های ناشی از تخریب زیرساخت‌ها بسیار سنگین بوده است.

وزیر علوم افزود: وقتی یک آزمایشگاه از بین می‌رود، تنها یک ساختمان یا چند دستگاه نابود نشده، بلکه یک اکوسیستم علمی، شبکه‌ای از ارتباطات انسانی، سوابق پژوهشی، هماهنگی‌ها و پشتیبانی‌های تخصصی از هم گسسته می‌شود. جنایت دشمن فراتر از تخریب فیزیکی بوده و به سرمایه اجتماعی و علمی کشور آسیب زده است.

حتی با تخصیص کامل اعتبارات آموزش عالی دست‌کم ۴۰ درصد نسبت به قبل از جنگ عقب‌تر است

وی گفت: با وجود تلاش‌های دولت در حمایت از آموزش عالی، حتی با تخصیص کامل اعتبارات و رشد مناسب بودجه، آموزش عالی دست‌کم ۴۰ درصد نسبت به قبل از جنگ عقب‌تر است و درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها به دلیل کاهش قراردادهای صنعتی و فعالیت‌های بین‌المللی کاهش یافته است.

مهاجرت نخبگان یکی از خطرات محتمل در دوران پس از جنگ

سیمایی با تأکید بر اینکه مهاجرت نخبگان یکی از خطرات محتمل در دوران پس از جنگ است، تصریح کرد: همه این شرایط ایجاب می‌کند در سیاست‌گذاری علم و فناوری تجدیدنظر کنیم و اولویت‌های آموزشی و پژوهشی کشور را بازتعریف کنیم. آموزش چه در جنگ، چه در صلح و چه بعد از جنگ، مهم‌ترین ماموریت دانشگاه است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای درگیر جنگ مانند ژاپن، آلمان و بوسنی و هرزگوین گفت: دانشگاه باید پشتوانه دوران سازندگی، اقتصاد کشور، بازسازی نیروی انسانی و تقویت انسجام ملی باشد. تقویت هویت ایرانی اسلامی، افزایش مدارا و آموزش زندگی برای همه، از اهداف مهم نظام آموزشی در شرایط جدید است.

احتمال بازنگری در تقویم دانشگاهی

وزیر علوم همچنین از احتمال بازنگری در تقویم دانشگاهی خبر داد و گفت: ممکن است با محدودیت انرژی و تغییرات سبک زندگی، تقویم دانشگاهی تغییر کند. مناطق سردسیر یا گرمسیر باید متناسب با شرایط اقلیمی و منابع انرژی برنامه‌ریزی جدیدی داشته باشند.

طراحی آموزش‌های مؤثرتر و کوتاه‌تر

وی درخصوص برنامه‌های درسی نیز اظهار داشت: برخی واحدهای درسی قدیمی کارآمدی خود را از دست داده‌اند و منسوخ شده‌اند و باید جایگزین شوند. کم‌کردن حجم واحدها به معنای افت کیفیت نیست؛ زیرا با بهره‌گیری از فناوری‌های آموزشی و هوش مصنوعی می‌توان آموزش‌های مؤثرتر و کوتاه‌تر طراحی کرد.

وزیر علوم در پایان تأکید کرد: جنگ فرصتی برای تجدیدنظر در برخی سنت‌ها و رویه‌هایی است که در شرایط عادی امکان اصلاح آن وجود نداشت. اکنون زمان آن است که با هم‌افزایی جامعه دانشگاهی مسیر جدیدی برای آینده آموزش عالی کشور ترسیم کنیم.