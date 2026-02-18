به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین در پیامی در شبکه‌ های اجتماعی اعلام کرد اجرای بسته تحریم‌ ها علیه الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌ جمهور بلاروس را آغاز کرده‌ است.

رئیس‌ جمهور اوکراین سپس ادعا کرد: برای بین‌ المللی کردن این تحریم‌ ها تلاش و برای آنکه این اقدام تاثیر جهانی داشته باشد، با شرکای خود همکاری خواهیم کرد.

زلنسکی، لوکاشنکو را به حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین متهم کرده و مدعی شد: بیش از ۳ هزار شرکت بلاروسی در خدمت جنگ روسیه قرار گرفته‌اند و تجهیزات، ادوات و قطعاتی که به‌ عنوان اقلام دارای اهمیت حیاتی طبقه‌ بندی می‌ شوند، تامین می‌ کنند.

وی همچنین مدعی شد که لوکاشنکو اجازه استقرار سامانه‌های موشکی بالستیک میان‌ برد هایپرسونیک «اورشنیک» روسیه را در خاک بلاروس داده و روسیه در سال ۲۰۲۵ مرکزی را در بلاروس برای هدایت پهپادهایی که در حملات علیه اوکراین استفاده می‌ کند، ایجاد کرده است.