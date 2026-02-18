  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

طرح کمیسیون اروپا در حمایت از کشورهای هم‌مرز با روسیه،بلاروس و اوکراین

کمیسیون اروپا طرحی ۵ ماده ای برای حمایت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که با روسیه، بلاروس و اوکراین هم‌مرز هستند را ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه کمیسیون اروپا، کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه اعلام کرد که یک راهبرد جامع برای افزایش حمایت از مناطق شرقی اتحادیه اروپا که با روسیه، بلاروس و اوکراین هم‌مرز هستند، در نظر گرفته است.

بر اساس اعلام این وبگاه، تقویت رفاه و تاب‌ آوری این مناطق یک سرمایه‌گذاری راهبردی در امنیت، رقابت‌ پذیری و ثبات آینده اروپا ادعا شده است.

چندین منطقه از ۹ کشور عضو یعنی فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، اسلواکی، مجارستان، رومانی و بلغارستان در زمره کشورهای تحت حوزه این راهبرد قرار دارند.

۵ حوزه مرتبط با این راهبرد جامع عبارتند از: امنیت و تاب‌ آوری، رشد و شکوفایی منطقه ای، تمرکز روی نقاط قوت محلی، قابلیت اتصال دیجیتال، توده مردم.

کد خبر 6753148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      اروپا میترسد مردمان این کشورها ضد غربی واروپایی تبدیل شوند به همین خاطر رو آورده اند به دیجیتال مردم برعلیه روسیه تبلیغ بکنند

