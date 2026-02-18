به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه کمیسیون اروپا، کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه اعلام کرد که یک راهبرد جامع برای افزایش حمایت از مناطق شرقی اتحادیه اروپا که با روسیه، بلاروس و اوکراین هم‌مرز هستند، در نظر گرفته است.

بر اساس اعلام این وبگاه، تقویت رفاه و تاب‌ آوری این مناطق یک سرمایه‌گذاری راهبردی در امنیت، رقابت‌ پذیری و ثبات آینده اروپا ادعا شده است.

چندین منطقه از ۹ کشور عضو یعنی فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، اسلواکی، مجارستان، رومانی و بلغارستان در زمره کشورهای تحت حوزه این راهبرد قرار دارند.

۵ حوزه مرتبط با این راهبرد جامع عبارتند از: امنیت و تاب‌ آوری، رشد و شکوفایی منطقه ای، تمرکز روی نقاط قوت محلی، قابلیت اتصال دیجیتال، توده مردم.