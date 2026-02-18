به گزارش خبرنگار مهر، در نشست شامگاه چهارشنبه فرهیختگان، نخبگان و فعالان فرهنگی لرستان با رئیسجمهور، معصومه فرجپور با قدردانی از فراهمشدن فرصت بیان مطالبات افراد با نیازهای ویژه، بر ضرورت دسترسپذیری جامع فضاهای فرهنگی و تحقق عملی حقوق شهروندی این گروه تأکید کرد.
فرجپور در این نشست خطاب به رئیسجمهور اظهار داشت: برای نخستینبار در سفر رئیسجمهور، چنین فرصتی در اختیار افراد با نیازهای ویژه قرار گرفت تا شنیده شوند و این رویکرد ارزشمند، گامی مهم در مسیر فرهنگسازی به دور از هرگونه تملق است.
دسترسپذیری؛ فراتر از رمپ و آسانسور
وی با تأکید بر لزوم در دسترسپذیر بودن فضاهای فرهنگی برای افراد با نیازهای ویژه عنوان کرد: تحقق حقوق شهروندی این افراد تنها به ایجاد رمپ و آسانسور محدود نمیشود، بلکه باید امکان حضور و استفاده مؤثر آنان از فضاهای فرهنگی مانند سینماها، موزهها، کتابخانهها و مراکز هنری فراهم شود.
کمبود امکانات فرهنگی برای افراد با نیازهای ویژه
این فرهیخته لرستانی افزود: هنوز بسیاری از افراد با نیازهای ویژه امکان بهرهمندی از ظرفیتهای فرهنگی را ندارند؛ در حالی که پیشبینی امکاناتی مانند کتابهای صوتی و نسخههای الکترونیک در کتابخانهها، همچنین «توصیف صوتی»، زیرنویس و سایر ابزارهای دسترسپذیری در سینماها و مراکز نمایشی، میتواند مشارکت فرهنگی این گروه را بهطور جدی افزایش دهد.
پیشنهادهای اجرایی برای تحقق عدالت فرهنگی
فرجپور با ارائه پیشنهادهایی عملی، گفت: الزام دستگاههای فرهنگی به رعایت استانداردهای دسترسپذیری، تجهیز سینماها و مراکز تئاتر برای افراد با نیازهای ویژه، دسترسی کامل کتابخانهها برای همه گروههای دارای معلولیت، بهکارگیری نیروهای متخصص از جمله خود افراد با نیازهای ویژه و آموزش کارکنان برای تعامل حرفهای با این افراد باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
لزوم بهرهبرداری کامل از زیرساختهای موجود
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدتهاست زیرساختهای ارائه خدمات کتابخانهای برای افراد با نیازهای ویژه در خرمآباد فراهم شده، اما این ظرفیتها هنوز بهصورت کامل مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است و لازم است با برنامهریزی و نظارت مؤثر، این کمبود جبران شود.
