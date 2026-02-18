نوری: آموزش مهارت باید پاسخگوی نیاز بازار کار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری شامگاه چهارشنبه در حاشیه رونمایی از تجهیزات اهدایی شرکت پتروشیمی خراسان به مهارتآموزان خراسان شمالی اظهار کرد: ادارهکل آموزش فنی و حرفهای باید به رسالت اصلی خود در تربیت نیروی انسانی ماهر بازگردد.
وی افزود: اشتغال و وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر از مهمترین ارکان توسعه هر کشور است و باید در این مسیر، نیروی کار متبحر و مورد نیاز جامعه تربیت شود.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به برنامههای توسعه آموزشهای نوین گفت: با حمایت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، ایجاد و توسعه کارگاههای آموزش احداث نیروگاههای خورشیدی در دستور کار قرار دارد و این مهارتها به علاقهمندان آموزش داده خواهد شد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی صنایع در توسعه مهارتآموزی تصریح کرد: یکی از الزامات توسعه استان، ایجاد ارتباط مؤثر میان مراکز آموزشی و نیازهای بازار کار است و خروجی این مراکز باید پاسخگوی نیاز واقعی صنایع باشد.
نوری بیان کرد: اگر مراکز آموزشی و صنایع هر کدام مسیر جداگانهای را دنبال کنند، نتیجهای حاصل نخواهد شد و این روند به نفع استان نیست.
وی با اشاره به کمبود نیروی ماهر در استان افزود: نیروی انسانی دارای مهارت واقعی، نه صرفاً مدرک، در استان به اندازه کافی وجود ندارد و بهندرت میتوان فرد ماهری را یافت که بیکار باشد.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: مراکز فنی و حرفهای باید نقش واسط میان بازار کار و صنایع را ایفا کرده و نیروی مورد نیاز را تربیت و عرضه کنند تا زمینه اشتغال پایدار فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به اهدای تجهیزات آموزشی از سوی پتروشیمی خراسان گفت: این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی صنایع انجام شده و امید است تداوم یابد.
نوری تصریح کرد: فلسفه مسئولیت اجتماعی صنایع، تأمین منابع در حوزههایی است که اعتبار کافی برای آنها پیشبینی نشده و باید این منابع بهصورت هدفمند هزینه شود.
نظر شما