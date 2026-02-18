به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالی شامگاه چهارشنبه در دیدار با استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان در حوزه سرمایه‌گذاری و همچنین واکاوی چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی از مهم‌ترین اهداف این نشست بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان افزود: کهگیلویه و بویراحمد در بخش‌های نفت و گاز و صنایع پایین‌دستی، طرح‌های مرتبط با منابع آب به‌ویژه نیروگاه‌های برق‌آبی و همچنین حوزه کشاورزی از قابلیت‌های قابل توجهی برخوردار است.

سرپرست شرکت مادرتخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران تأکید کرد: در این نشست بر فراهم‌سازی بسترهای لازم برای معرفی و واگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأکید شد.

وی از صدور مجوزهای بی‌نام برای بیش از ۹۱ طرح سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: این اقدام از مهم‌ترین گام‌های اجرایی در مسیر تسهیل سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

جمالی ادامه داد: بر اساس این سازوکار، سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه فعالیت اقتصادی در استان نیازی به دریافت مجوز جدید و طی فرآیندهای طولانی اداری ندارند و تمامی بسته‌ها و مجوزهای مورد نیاز از پیش آماده شده است.

وی تصریح کرد: در چارچوب این تدبیر، هیچ هزینه‌ای بابت صدور مجوز از سرمایه‌گذاران دریافت نمی‌شود و زمان آنان نیز صرف بروکراسی اداری نخواهد شد.

سرپرست شرکت مادرتخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران این اقدام را گامی مؤثر در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانست و افزود: مجموعه استانداری تلاش کرده است زیرساخت‌های نرم و سخت لازم برای حضور فعالان اقتصادی را فراهم کند.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای استان گفت: با توجه به مشوق‌های مادی و غیرمادی پیش‌بینی‌شده، کهگیلویه و بویراحمد می‌تواند به یکی از مناطق پیشرو کشور در جذب سرمایه‌گذاری تبدیل شود.