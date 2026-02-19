به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان با اشاره به اینکه بحث های مختلفی طی دیروز شد و گفتگوهایی شکل گرفت؛ گفت: امروز هم در شورای برنامه ریزی استان هستیم، مشکلاتی که وجود دارد ماها مقصریم، یعنی مدیران و مسئولان ما.

وی با طرح این مطلب که حل مشکل یک فرد مسلمان ۹ هزار سال خدمت است، اینکه آدم خدمت کند چه ارزشی دارد از نظر اعتقادی مثل نماز خواندن و روزه گرفتن است، تصریح کرد: ماها مسئولیم، وقتی مشکل وجود دارد یعنی ما نتوانسته ایم کاری کنیم.

اگر منتظر نشسته اید پول بیاید دیگر مدیریت چقدر معنا دارد؟

رئیس جمهور افزود: اگر مشکلی وجود دارد این مجموعه مدیرانی که اینجا نشسته اید باید بگویید چه کنیم، اگر منتظر نشسته اید پول بیاید و کار کنید دیگر مدیریت چقدر معنا میتواند داشته باشد؟ چقدر می توانیم بهره وری و کارایی و پاسخگویی را بیشتر کنیم؟

پزشکیان تصریح کرد: اینکه با کسی که مراجعه می کند با محبت برخورد کنید هزینه نمی خواهد و متاسفانه ما در این مسائل مشکل داریم.

جایی که نمی توانیم اگر صادقانه بگوییم مردم می پذیرند

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کمبودها و نگرانی ها از ماست و ما باید کاری کنیم اصلاح شود؛ افزود: در این نظام داریم تلاش می کنیم مشکل مردم را حل کنیم و اولویت ما حل مشکل مردم است؛ جایی که نمی توانیم هم اگر صادقانه بگوییم مردم می پذیرند.

پزشکیان بیان کرد: مردم وقتی نگران و ناراضی هستند، از مدیران ناراضی هستند، آیا ما در فکر دغدغه های مردم هستیم؟ اگر در این فکر باشیم که امروز سر کار می آییم مشکل مردم را حل کنیم راه را پیدا می کنیم؛ اگر فقط برای جلسه در اتاق های بزرگ و صرف هزینه بیاییم که نمی شود.

تذکر پزشکیان به روشن بودن چراغ‌ها!

وی ادامه داد: از دیروز که در دانشگاه راه می رفتیم چراغ های جاده روشن بود صبح هم روشن بود؛ چراغ ها هم هزار واتی هستند در صورتی که با ۵۰ واتی می شود روشن کرد و تازه روز هم نیاز نیست روشن باشد، سالن ها هم پر از چراغ است.

رئیس جمهور یادآور شد: مدیریت را درست کنیم و هزینه را پایین بیاوریم وکارایی را بالا ببریم خیلی از مشکلات را می توانیم حل کنیم.

نمی توانم قبول کنم استانی با ۱۲ میلیارد مترمکعب آب، شهرهایش تنش آبی دارد

وی گفت: بضاعت دولت مشخص است، با همه مشکلاتی هم که داریم، جنگ و تحریم، اسنپ بک و اعتراضات مردم، که هر کدام هزینه را اضافه می کند، این شما مدیران هستید که باید این روند را اصلاح کنید و اگر بخواهید می توانید.

رئیس‌جمهور افزود: برای همه مشکلات اینجا راه هست، نمی توانم قبول کنم استانی با ۱۲ میلیارد مترمکعب آب بیشتر شهرهایش تنش آبی دارد و بعد آب را هم از چاه بیرون می آورند.

پزشکیان ادامه داد: باید ببینید چرا اینگونه است، نمی شود طوری مدیریت کرد؟ حتما باید از جای دیگر بیایند این را حل کنند؟ شما مدیران باید فکر کنید، قر ار نیست کسی از آن طرف بیاید برای شما فکر کند؛ علت اینکه به اینجا رسیده ایم این است که تصور کرده ایم از جای دیگر باید بیایند به ما کمک کنند.

باید وضعیت را اصلاح و درست کنیم

وی با بیان اینکه نمازی که می خوانیم هر روز تکرار است، برای اینکه کلماتی که هر روز ادا می کنیم را عمل کنیم؛ «الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ»، تصریح کرد: اینکه فکر کنیم نمی توانیم کار کنیم و باید از آن طرف بیایند مسائل ما را حل کنند، مشکل هیچ وقت حل نمی شود.

رئیس جمهور افزود: گذشته را کاری ندارم چه اتفاقی افتاده است؛ این روندی که ایجاد شده و نباید، شده است؛ بحث هایی مثل ارزش افزوده که مطرح شد در جلسه امروز، در مجلس قانون شده و شورای نگهبان هم مصوب کرده، باید دست به دست هم دهیم آن را عادلانه کنیم. اگر تصور کنید من آمده ام همه این ها را حل کنم تصور دور از واقعی است.

پزشکیان با تاکید بر اینکه اگر به فکر مردم باشیم راه پیدا می کنیم؛ ما مدیر هستیم و باید وضعیت را اصلاح و درست کنیم؛ گفت: اگر ما در دولت سهم استان شما را کم داده ایم آماده ایم بنشینیم و آنچه قصور کرده ایم را برگردانیم؛ ولی آنچه براساس قانون و عدالت است داده ایم و یک مقدار هم بیشتر داده ایم، آن وقت شما دیگر باید این را درست مدیریت کنید، اولویت را شما تعیین کنید.

۵ هزار پروژه در لرستان روی زمین است

وی یادآور شد: اینکه برای همه چیز بخواهیم یک پولی بگذاریم می شود همین وضعیتی که در آن گرفتاریم، ۵ هزار پروژه روی زمین است؛ در راه می آمدم ساختمان ها و اسکلت هایی می دیدیم که همینجور روی هواست،این پول است که روی هواست و ما از آن بهره برداری نکرده ایم، پول کم داریم و بد هزینه می کنیم.

رئیس جمهور بیان کرد: ما هرچقدر که داشتیم برای یکسری اولویت ها گذاشته ایم و متعهدیم که اجرا کنیم، اگر روند اصلاح شود و امکانات بیاید برای چیزهایی که اولویت است قطعا اعتبار خواهیم گذاشت.

لرستان از نظر گردشگری طلاست

وی اظهار داشت: اولویت ما کریدورهاست، آب و سلامت و آموزش بچه ها است، تولید و صادرات اولویت است، سرزمینی که شما در آن زندگی می کنید از نظر گردشگری طلاست، اینکه چطور می شود گردشگر جمع کرد و هماهنگ کرد شما مدیران باید انجام دهید.

به استان‌هایی سفر رفته ایم که محرومیت بیشتر داشتند

پزشکیان با تاکید بر اینکه ما باید خودمان را نقد کنیم به جای اینکه چشم ببندیم دیگران کاری کنند؛ افزود: هرجا احساس می کنید ناعدالتی یا نواقصی هست و ما به جایی ویژه نگاه کرده ایم و اینجا را ویژه ندیده ایم آماده ایم برگردیم و خودمان را اصلاح کنیم؛ اینطور نیست به یک جا ویژه نگاه کنیم؛ در دولت هم به جاهایی سفر رفته ایم که محرومیت بیشتر داشتند و بیکاری بیشتر بود، هنوز به استان های برخوردار نرفته ایم.

وی با بیان اینکه شما مدیران باید فکر کنید و کمک کنید تا مشکلات را حل کنیم، تصریح کرد: اگر تصور می کنید ما در دولت تبعیضی قائلیم یا کاری می توانستیم انجام دهیم و نداده ایم بگویید انجام دهیم؛ در کنار آن شما باید طوری مدیریت کنید که حداکثر بهره وری را بتوانید داشته باشد.

وقتی فاصله با مردم پیدا کنیم مردم از دست ما عصبانی می شوند

رئیس جمهور گفت: ما مدیران و خدمت دهندگان هستیم که درست خدمت نمی دهیم و مردم ناراضی هستند؛ اگر اراده کنید راه پیدا می کنید و مشکلات را حل می کنید؛ حتما می شود مشکل را حل کرد؛ این چیزی است که من از شما مدیران انتظار دارم.

وی اظهار داشت: مردم عزیز ما در این اوضاع و احوالی که سخت است، نگرانی دارند؛ وقتی فاصله با مردم پیدا کنیم مردم از دست ما عصبانی می شوند.

پزشکیان ادامه داد: ارتباطات بین مسئولین استان مثل اینکه خوب است، پس ارتباطات با مردم را هم عالی کنید؛ با قدرت و در عمل باید ثابت کنیم خدمتگزار مردم هستیم؛ ما نیز چیزهایی که باید پیگیری کنیم را قول می دهیم پیگیری کنیم.

بنابراین گزارش، جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور برخی از اعضای هیئت دولت، استاندار لرستان و مدیران ارشد استانی برگزار شد.

این جلسه با محور تصمیم‌گیری برای تسریع پروژه‌های توسعه‌ای، شناسایی چالش‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی اقدامات دولت برگزار شد.