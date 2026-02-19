به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح پنجشنبه در نشست شورای توسعه فعالیتهای قرآنی استان سمنان در دقتر خود، خواستار توجه بیشتر به تربیت نسل قرآنی در استان سمنان شد.
وی با اشاره به اینکه همه ارگانها در این زمینه رسالت سنگینی بر دوش دارند، افزود: دشمن هرجا را که اثرگذاری بیشتری داشته باشد، هدف قرار میدهد و در فتنه اخیر شاهد بودیم که قرآن سوزی و هدف قرار دادن مساجد از جمله رویکردهای دشمنان بود زیرا از توسعه فرهنگ قرآنی بیم دارند.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان خواستار برنامه ریزی دقیق همه نهادهای فرهنگی برای تربیت حفاظ و قاریان قرآن کریم به خصوص از بین نسل جوان شد.
مطیعی با بیان اینکه دانشگاهها، مدارس و موسسات علمی و پژوهشی، حوزه و ... برای تربیت حافظان، قاریان و محققان قرآنی کوشش و اهتمام جدی داشته باشند.
وی همچنین با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان همچنین برنامههای خوب قرآنی در سراسر استان سمنان تدارک دیده شده که باید مردم را به مشارکت در آنها دعوت کرد، افزود: رسانهها در این ارتباط، نقش کلیدی دارند.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین با بیان اینکه برنامه فرهنگی «زندگی با آیهها» ابتکار ارزشمند و قابل تقدیری است که امیدواریم از آن استفاده شود، گفت: این پویش می تواند آیات قرآن را به بطن زندگی مردم بیاورد که بسیار ارزشمند است.
مطیعی با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف تربیتی و فرهنگی در فراگیری قرآن کریم، تلاشهای فراوانی از جمله ایجاد مدارس قرآنی انجام شده که قابل قدردانی است اما ظرفیتهای متعددی در استان سمنان وجود دارد که باید با استفاده از آنها، نواقص و کمبودهای این حوزه را برطرف کنیم، گفت: باید از همه ظرفیتها در استان برای توسعه فرهنگ قرآنی بهره برد.
