مساجد راهی برای درمان زخم کشور؛ بین مسجد و بخشی از جامعه فاصله افتاده

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در دوره هفتم به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور حجتالاسلام علی ملانوری رئیس ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و سایر اعضای شورای سیاستگذاری برگزار شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه ناظر به اغتشاشات دی ماه گفت: پیش از این نیز نارضایتیهایی وجود داشت اما وقوع چنین اتفاقاتی (که همراه با مداخلات خارجی، آشوبطلبان و ... بود و قصد نادیده گرفتن آنها را نداریم) ما را متوجه مساله دیگری میکند؛ چراکه به تعبیر حضرت آقا زخمی وجود دارد که مگس بر آن مینشیند.
وی با تاکید براینکه باید برای «درمان زخم» اندیشید، افزود: به نظر میرسد مساجد (به عنوان یکی از قدیمیترین نهادهای اجتماعی) و به تبع آن کانونهای فرهنگی و هنری مساجد نیز باید تأمل کنند که در این زمینه چه اقدامی میتوانند انجام دهند.
صالحی با بیان اینکه روحانیت نیز در این میدان جایگاه خاص خود را دارد، تصریحکرد: این اتفاقات توجه ما را معطوف به چند علامت کرد؛ علائمی که پیشتر نیز وجود داشت اما جدی گرفته نشد و این بار آشکارتر رخ نمایاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نخست، نسل کودک و نوجوانی است که در دو دهه اخیر پرورش یافتهاند و نسلی ویژه به شمار میآیند اما با بخش قابل توجهی از آنان ارتباط لازم و کافی برقرار نشده است؛
وی با بیان اینکه بخشی از آسیب دیدگان وقایع اخیر جزو همین نسل هستند، افزود: این امر نشان میدهد که در قبال آنان کمکاری کردهایم و باید به خود بازگردیم و این کمکاری را بپذیریم؛ تبعات چنین رویهای گرفتار شدن خانوادهها و کشور در تلاطمهاست.
صالحی تصریح کرد: مسئله دوم، نسلی است که دچار فاصله از ارزشهای اسلامی، ملی، بومی، گسست گفتمانی، بیانی و ارتباطی شده است که باید برای برطرف کردن این چالش نیز به راهکار رسید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نکته سوم، مشکلات معیشتی است که کشور به دلیل شرایط مختلف (از جمله فشارهای بیرونی بهویژه از دهه ۹۰ به این سو) با آن مواجه بوده است؛ این وضعیت، حاشیهنشینان و طبقات فرودست را بیشتر تحت تأثیر قرار داده و بر فرهنگ و دین نیز اثر گذاشته است.
صالحی تصریح کرد: در چنین شرایطی باید بررسی کنیم چه اقداماتی را انجام ندادهایم یا کمتر انجام دادهایم و اکنون باید تقویت شود؛ البته لازم است در این مسیر نهاد روحانیت، مسجد و کانونهای فرهنگی و هنری نیز نقشآفرین باشند.
وی با اشاره به هتک حرمتهای انجام شده به مساجد در فتنه دیماه، افزود: باید جوهره دینداری و ارزشها را تقویت کنیم تا در شرایط دشوارِ اقتصادی در اصل دینداری تردید ایجاد نشود؛ ممکن است مردم از مسئولان ناراضی باشند (حتی بیش از آن) اما دین و نهادهایی مانند مسجد که نماد دینداریاند نباید آسیب ببینند، باید ببینیم که چرا چنین حوادثی رخ میدهند و چاره بیندیشیم.
صالحی تصریحکرد: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد از ظرفیتهای نهادی، نرمافزاری و شبکهای برخوردار هستند و میتوانند در این مسیر نقش مهمی ایفا کنند.
وی افزود: باید فرصتها را نیز در کنار ضعفها ببینیم و دچار ناامیدی نشویم؛ مهم آن است که این ظرفیتها بازشناسی و در جهت رفع ضعفها به کار گرفته شوند البته باید درنظر داشت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد میتوانند در این مسیر کمککننده باشند.
صالحی تصریح کرد: امید است با اهتمام دوستان، بتوان برای سال آینده و افق ۱۴۰۵، بر اساس این نشانهها مشارکتهای تازهای را شکل داد و ارتباط فعالتری میان نهادهای مرتبط برقرار کرد.
وی افزود: کشور ما در شرایط حساسی قرار دارد و بیش از گذشته نیازمند همافزایی ظرفیتهاست و در این میان، کانونهای فرهنگی و هنری مساجد میتوانند نقش مهمی ایفا کنند.
صالحی با بیان اینکه به نظر میرسد فاصلهای میان مسجد و بخشی از جامعه ایجاد شده و باید راهی یافت تا مسجد به محله پیوند بخورد، تصریح کرد: مسجد نباید صرفاً محدود به درون خود باشد بلکه باید فضایی امن برای فکر، فرهنگ و آرامش روانی در محیط پیرامونی ایجاد کند
